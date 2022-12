LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : 9 décembre 2022 A la COP 15, LVMH annonce de nouvelles initiatives ambitieuses en faveur de la biodiversité, en ligne avec ses objectifs environnementaux

Protéger la biodiversité est un enjeu essentiel pour l'ensemble des activités du groupe LVMH, dont les matières premières essentielles proviennent de la nature dans ses six secteurs d'activité. Si le combat contre le réchauffement climatique est évidemment majeur, il est complémentaire des enjeux et impacts réels liés à la préservation des écosystèmes. Convaincu que les entreprises ont un rôle déterminant à jouer en la matière, LVMH ainsi qu'une délégation de ses Maisons exposent à la COP 15 de Montréal, au Canada, leurs actions principales pour la sauvegarde de la biodiversité et continuent leur participation au dialogue avec les parties prenantes.

Lors de la COP 15 qui se déroule du 7 au 19 décembre sur le sol canadien, LVMH annonce plusieurs initiatives en lien avec les engagements du Groupe en faveur de la biodiversité :

LVMH renforce sa coopération avec l'UNESCO - initiée en 2019 - sur des projets visant à minimiser les conséquences du changement climatique sur la diversité biologique et améliorer la résilience des écosystèmes. Un nouveau volet du partenariat sera consacré à la mesure et à l'évaluation des activités menées, afin d'étudier comment les programmes conservent la biodiversité et bénéficient aux communautés locales, notamment dans le bassin amazonien.

Ce groupement de plus de 750 partenaires comprend un large éventail d'institutions. Sa mission est de développer un cadre spécifique de gestion des risques en permettant à ses membres de mieux cartographier les actions positives et négatives en lien avec la nature pour les aider à guider leur planification stratégique et leurs décisions d'allocations d'actifs. En rejoignant le forum TNFD, LVMH participera aux développements de standards.

Dans le cadre de son plan Biodiversité, LVMH, désormais partenaire de la CBA (Circular Bioeconomy Alliance),dévoile deux nouveaux programmes d'action :

L'un en Amazonie, pour restaurer la couverture forestière dans le sud de l'Amazonie équatorienne et dans le nord de l'Amazonie péruvienne, tout en soutenant et renforçant le développement d'une économie régénératrice au sein des communautés autochtones d'Amazonie.

L'objectif principal du projet, en collaboration avec Reforest'Action, est de restaurer les écosystèmes forestiers, de promouvoir la médecine naturelle ainsi que la sécurité alimentaire des populations.

L'autre au Tchad, déjà dévoilé lors de la COP 27, et qui, a pour but de relever l'un des grands défis du continent africain.

Cette initiative d'envergure d'agroforesterie au Lac Tchad s'inscrit dans le cadre du projet de Grande Muraille Verte.

Soutenu par LVMH, le Living Lab de la CBA - créée en 2020 par Sa Majesté le Roi Charles III lorsqu'il était Prince de Galles - propose au Tchad de nouvelles méthodes durables et régénératives de production de coton qui restaurent la biodiversité en créant des opportunités économiques pour la population locale.

Ces initiatives viennent renforcer les engagements déjà pris par le Groupe dans son programme environnemental LIFE 360 :

LVMH prévoit un zéro sourcing dans des zones à très fort risque de déforestation ou de désertification ainsi que 100 % des matières premières stratégiques certifiées selon les standards les plus exigeants en matière de préservation des écosystèmes et des ressources en eau d'ici 2026.

Le Groupe se fixe pour objectif de réhabiliter 5 millions d'hectares d'habitat de la faune et de la flore d'ici 2030 et a commencé à déployer des programmes d'agriculture régénératrice pour les matières premières agricoles stratégiques telles que le raisin, le coton, la laine ou le cuir, ainsi qu'à la contribution à l'effort collectif de régénération des écosystèmes et de préservation des espèces animales ou végétales particulièrement menacées. Au total, ce sont 657 000 hectares qui ont déjà été préservés ou réhabilités en 2021.

Plus que jamais mobilisé sur l'enjeu du bien-être animal, LVMH continue de déployer la charte publiée en 2019 en travaillant activement avec les fournisseurs.

AGENDA DES PRISES DE PAROLE DU GROUPE SUR PLACE (heure locale, Montréal, Canada)

Des représentants du Groupe et de ses Maisons interviennent dans les événements suivants :

Vendredi 9 décembre de 16h30 à 18h (Auditorium de la place Québec, action zone, Palais des Congrès) : « Business contributions towards the post-2020 Global Biodiversity Framework: learnings from sourcing collaborations and actions across value chains »

Cette table ronde, organisée par OP2B (One Planet Business for Biodiversity), Textile Exchange, UEBT (Union for Ethical BioTrade) et LVMH, aborde les enseignements tirés des collaborations et des actions en matière d'approvisionnement dans les chaînes de valeur.

Prise de parole de LVMH avec Cécile Joucan, Responsable de Projets Biodiversité du Groupe.

Dimanche 11 décembre de 14h30 à 15h15 (Working group room 2, Palais des Congrès) : « A Global Dialogue on Strengthening the Links between Nature and Cultures to Achieve a Sustainable and Ecological Civilisation »

Cette table ronde, organisée dans le cadre du sommet Nature et Culture de la COP 15, traite la manière dont la nouvelle phase du programme commun renforce les liens entre la nature et la culture dans la conservation et l'utilisation durable des espaces naturels, y compris par l'utilisation des connaissances traditionnelles.

Prises de parole de l' UNESCO et de LVMH avec Hélène Valade, Directrice Développement Environnement du Groupe concernant le nouveau programme de travail conjoint sur les liens entre la diversité biologique et culturelle.

Lundi 12 décembre de 14h30 à 16h30 (Multi-purpose room, 2nd floor,

Palais des Congrès) : « Greening Value Chains »

Cette table ronde, organisée dans le cadre du sommet Business et Biodiversité de la COP 15, présente les principaux défis et solutions pour faire face aux impacts des chaînes de valeur sur la biodiversité.

Prise de parole de LVMH avec Hélène Valade, Directrice Développement Environnement du Groupe .

Mercredi 14 décembre de 8h30 à 10h30 (Hôtel Humaniti) : « Nature Data Lab: Agri-food sector »

Cet atelier, organisé dans le cadre des sessions organisées par la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), se focalise sur les opportunités et challenges du déploiement du cadre de la TNFD notamment dans le cadre des secteurs agricoles.

Prises de parole de LVMH avec Alexandre Capelli, Directeur adjoint Développement Environnement du Groupe et de Sandrine Sommer, Directrice du Développement Durable de Moët Hennessy.

Jeudi 15 décembre de 15h à 15h45 (Business and Finance Hub) : « Comment les entreprises peuvent-elles réduire leurs impacts et dépendances sur la nature ? »

Cette table ronde, organisée par ORÉE, présente l'importance de mesurer ainsi que du pouvoir des fleurs dans la régénération des écosystèmes. ORÉE est une association créée en 1992 qui fédère et anime un réseau de plus de 180 membres (entreprises, collectivités, associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels…) pour échanger et mettre en place une dynamique environnementale au service des territoires.

Prise de parole de LVMH avec Isabelle Sultan, Directrice du Développement Durable de Parfums Christian Dior.

Vendredi 16 décembre à 18h15 (Salle Cangshan, 513C, Palais des Congrès) : « UNESCO Earth Network, a programme to strengthen the role of UNESCO designated sites in the implementation of the post-2020 global biodiversity framework and the 2030 »

Cette table ronde est organisée par l'UNESCO.

LVMH, partenaire de l'UNESCO MAB (Man and Biosphere), témoigne dans le cadre d'un panel dédié au « Réseau Terre » de l'UNESCO, programme visant à renforcer le rôle de sites désignés dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité post-2020.

- D'un soutien aux capacités de gestion, de restauration et de résilience des écosystèmes dans les sites désignés par l'UNESCO (ou en devenir), à travers la formation et l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ;

- De l'atténuation et l'adaptation des écosystèmes aux effets du changement climatique ;

- Du soutien à la jeunesse et aux communautés locales pour des changements transformateurs des valeurs et des pratiques.

Prise parole de LVMH avec Alexandre Capelli, Directeur adjoint Développement Environnement du Groupe.

Durant toute la durée de la COP 15 ( Palais des Congrès ) :

LVMH poursuit son soutien au monde artistique en faveur de l'environnement avec l'œuvre « Econario » de l'artiste Thijs Biersteker en partenariat scientifique avec l'UNESCO MAB.

Présente au cœur de la COP 15, dans un espace de 180m2 au 2e étage entre la salle de conférence et les salles de presse, cette œuvre va décliner ou croître (jusqu'à 5 mètres de hauteur) quotidiennement en fonction des engagements pris en faveur de la biodiversité, tel un « thermomètre » témoignant des avancées des échanges du Sommet.

La COP 15 marque la deuxième collaboration du Groupe avec l'artiste, déjà invité à présenter « Wither » sur le pavillon commun de LVMH et de l'UNESCO lors du Congrès mondial de la nature de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Marseille en 2021.





LES ENGAGEMENTS DE LVMH EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE

La stratégie biodiversité de LVMH, inscrit dans le programme LIFE 360 (LVMH Initiatives for the Environment), est structurée autour de quatre axes :

Construire une mesure claire et précise de l'empreinte biodiversité Eviter et réduire les impacts sur les écosystèmes S'engager pour le bien-être animal Régénérer les écosystèmes

Dans ce cadre, LVMH et l'UNESCO travaillent en coordination depuis 2019 au sein du programme scientifique intergouvernemental MAB (Man and Biosphere) qui vise à conserver et à valoriser durablement la biodiversité partout sur la planète. Ce programme scientifique, dont LVMH est le seul partenaire privé, constitue un cadre innovant de coopération internationale et vise, par-delà la préservation des zones protégées, à mettre en place des bonnes pratiques de développement durable en lien avec les objectifs des Nations Unies.

Cette ambition se concrétise sur le terrain avec un projet commun doté de cinq millions d'euros sur cinq ans de lutte contre la déforestation en Amazonie.

Les deux premières années du programme ont permis d'avancer très concrètement avec plus de 41 projets déjà déployés dont parmi les plus remarquables la mise en œuvre d'une base de données géospatiales permettant de compiler et de monitorer l'ensemble des données de terrain ainsi que le suivi du couvert forestier. Des formations ont eu lieu dans trois zones de biosphère notamment pour accélérer le déploiement de l'agroforesterie. Ainsi, en Bolivie, dans la zone de biosphère de Beni, des pépinières ont été ouvertes en 2021, permettant dès 2022 la production de plus de 10 000 jeunes plants destinés à quatre communautés locales.

LES MAISONS DU GROUPE LVMH EN ACTION

Parfums Christian Dior travaille localement à pérenniser les cultures de fleurs dans les terroirs, comme à Grasse avec les cultivatrices des Fleurs d'Exception du Pays de Grasse qui ont contribué à faire revivre le savoir-faire floral et à le faire inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ainsi qu'à cultiver les fleurs de façon régénératrice et de les réintroduire dans les écosystèmes agricoles.

La Maison collabore avec l'UEBT (Union for Ethical BioTrade) notamment, et s'engage à certifier 100 % de ses 42 jardins et jardins partenaires partout dans le monde en agriculture biologique et / ou régénératrice d'ici 2030 ainsi que progressivement les grandes cultures (notamment la betterave, source de l'alcool de ses parfums). La Maison collabore aussi avec le campus agricole HECTAR à une preuve de concept sur l'intérêt d'introduire des cultures de fleurs dans les exploitations agricoles nourricières.

Guerlain, riche d'une stratégie environnementale ambitieuse, a déployé un programme dédié à la préservation des abeilles, notamment via celui en collaboration avec l'UNESCO et l'OFA (L'Observatoire Français d'Apidologie), « Women for Bees ». Ce programme d'entrepreneuriat apicole au féminin est destiné à former de nouvelles apicultrices, créer de nouvelles exploitations apicoles dans le monde au sein de réserves de biosphères de l'UNESCO et à mesurer les bénéfices de la pollinisation.

La diversité des abeilles contribue au maintien de l'ensemble de l'écosystème dans la réserve de biosphère de Tonlé Sap, au Cambodge.

Deux espèces d'abeilles indigènes - l'abeille asiatique géante (Apis dorsata) et l'abeille naine rouge (Apis florea) - y sont essentielles à la production de fruits et de graines de la forêt immergée qui borde le lac, le plus grand d'eau douce permanent d'Asie du Sud-Est et un puits de carbone crucial.

Guerlain a également déployé un mécénat de trois ans avec le Comité français de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) afin d'aboutir à la Liste Rouge des Espèces Menacées d'abeilles sauvages en France. Identifier les menaces qui pèsent sur elles et mesurer les taux de déclin permet d'informer le grand public et d'alerter les pouvoirs publics afin de déclencher des actions concrètes en faveur de leur protection.

Enfin, la thématique des sols vivants est au cœur du programme environnemental et social de Moët Hennessy. La qualité des produits des Maisons de Vins et Spiritueux dépend de la santé des sols de ses terroirs et du savoir-faire hérité des fondateurs des Maisons emblématiques. C'est dans le cadre du programme Living Soils Living Together que les Maisons de Moët Hennessy ont arrêté l'usage des herbicides dans leurs vignobles en propre et débuté le déploiement de l'agriculture régénérative comme la pratique des sols couverts ou l'introduction de la polyculture. Cette volonté de changement s'illustre notamment avec l'organisation par Moët Hennessy en juin 2022 à Arles de la première édition du World Living Soils Forum dont l'objectif est de mobiliser et agir pour les sols vivants. Cet événement inédit a réuni une centaine d'experts du monde entier, passionnés et engagés pour la protection et la régénération des sols.