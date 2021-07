LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : A suivre aujourd'hui

LVMH a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net part du groupe de 5,289 milliards d'euros, soit une multiplication par plus de 10 sur un an, et une croissance de 62% par rapport à la même période en 2019. Le résultat opérationnel courant s’établit à 7 632 millions d’euros, en croissance de 44 % par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle courante ressort à 26,6 %, en hausse de 5,5 points sur deux ans.



Les ventes du groupe ont atteint 28,7 milliards d'euros, en hausse de 56 % par rapport à la même période de 2020. La croissance organique des ventes s'établit à 53 % par rapport à 2020 et à 11 % comparée à 2019, reflétant une accélération de la croissance au second trimestre qui s'établit à 14 % après un premier trimestre en hausse de 8 %.



L'activité Mode et Maroquinerie, la plus importante du Groupe, avec une croissance organique de 81% par rapport à 2020, et de 38% par rapport à 2019, atteint des niveaux records de ventes. Les Etats-Unis et l'Asie sont en forte hausse depuis le début de l'année tandis que l'Europe connait une reprise progressive.



Le semestre marque ainsi un retour à une forte dynamique de croissance après une année 2020 fortement perturbée par la pandémie mondiale.