LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : A suivre aujourd'hui

LVMH a réalisé sur les neuf premiers mois de 2022 des ventes de 56,5 milliards d’euros, en hausse de 28 %. La croissance organique des ventes s’établit à 20 %. Au troisième trimestre, la croissance organique du numéro un mondial du luxe est ressortie à 19 % à 19,76 milliards d'euros. " L’Europe, les Etats-Unis et le Japon, en forte hausse depuis le début de l’année, profitent d’une demande solide de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux " a commenté la société.



" L'Asie (y compris la Chine) connaît une progression moindre sur les neuf premiers mois de 2022 même si le dernier trimestre s'améliore grâce à l'allègement partiel des restrictions sanitaires ".



Dans le détail, la Mode et Maroquinerie a affiché une croissance interne de 22% à 9,69 milliards d'euros. L'activité Vins & Spiritueux a connu une croissance organique de 14% à 1,9 milliard d'euros. L'activité Parfums & Cosmétiques a de son côté enregistré une progression de 10% en données comparables à 1,96 milliard d'euros. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie a dévoilé une croissance organique de 16% à 2,67 milliards d'euros. Enfin, la Distribution sélective a généré une croissance interne de 15% à 3,46 milliards d'euros.



" Malgré un contexte géopolitique et économique incertain, le groupe est confiant dans la poursuite de la croissance actuelle et maintiendra une politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements " indique LVMH à propos de ses perspectives.