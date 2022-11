LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : A suivre aujourd'hui

LVMH a annoncé l’acquisition, auprès du fonds d’investissement Equinox III SLP SIF, du Groupe Pedemonte, producteur de joaillerie implanté en Italie et en France. " Cette opération stratégique pour la Division Montres & Joaillerie et ses Maisons joaillères permet au groupe d’augmenter significativement ses capacités de production, alors que les ateliers existants mobilisent déjà tous leurs moyens pour soutenir la forte croissance de la division ", a expliqué le numéro un mondial du luxe. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.Né en 2020 du rapprochement de plusieurs ateliers de production indépendants comptant chacun plusieurs dizaines d'années d'existence et d'expérience, le groupe Pedemonte est aujourd'hui un acteur reconnu de la manufacture joaillière." Avec ses implantations dans les villes de Valenza et Valmadonna (Alessandria), dans le nord de l'Italie, ainsi qu'à Paris, le Groupe Pedemonte mêle technologie de pointe et savoir-faire artisanal ", souligne LVMH.Il intervient ainsi sur toutes les étapes clés de la fabrication, et a su démontrer une excellence d'exécution totale lors de ses collaborations avec les Maisons du groupe LVMH.L'entreprise emploie aujourd'hui 350 artisans et employés qui continueront d'apporter, aux côtés du management actuel, leur expertise, leurs compétences et leur savoir-faire, parfois ancestral, afin de soutenir la production en pièces de joaillerie pour l'ensemble de ses clients.