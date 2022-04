LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Autres activités · 19 avril 2022 La Fondation Louis Vuitton présente ses expositions de printemps

Après le succès de l'exceptionnelle collection des frères Morozov, La Fondation Louis Vuitton inaugure deux nouvelles expositions simultanées « La Couleur en fugue » et « Simon Hantaï (1922-2008) - L'Exposition du centenaire. » Une célébration de la couleur de mai jusqu'à fin août.

À partir du 4 mai et jusqu'au 29 août, l'exposition « La Couleur en fugue », présentée au dernier niveau de la Fondation, fait sortir la peinture du cadre en investissant l'espace du sol au plafond. Cinq artistes internationalement reconnus, d'origines et de générations différentes, font dialoguer leurs œuvres avec l'architecture de Franck Gehry. Le public pourra ainsi découvrir les œuvres des artistes américains Sam Gilliam et Steven Parrino, du Suisse Niele Toroni ainsi que deux interventions inédites réalisées spécialement pour la Fondation par l'artiste allemande Katharina Grosse et la Canadienne Megan Rooney. Les toiles colorées de Sam Gilliam répondent à la série des misshaped canvas (toiles déformées) de Steven Parrino. Les œuvres de Niele Toroni mettent à l'honneur sa méthode d'empreintes de pinceaux sur divers supports. Megan Rooney fusionne la peinture, l'architecture et la performance pour créer un espace immersif de vibrations colorées. Quant à l'artiste Katharina Grosse, elle transforme la Galerie 10 en « une interface entre la peinture et la lumière du jour. » Elle réalisera également une œuvre inédite, commandée par la Fondation, qui sera exposée à partir de septembre. Une autre création originale sera mise à l'honneur lors de la 59e Biennale internationale d'art contemporain dans l'Espace Louis Vuitton Venezia.

Du 18 mai au 29 août, les visiteurs pourront admirer l'exposition rétrospective de l'artiste français d'origine hongroise Simon Hantaï pour le centenaire de sa naissance. Plus de 130 œuvres, dont de nombreuses n'ayant jamais été exposées, seront présentées sur trois niveaux de la Fondation sous le commissariat d'Anne Baldassari. La présentation du fonds d'atelier, en grande partie inédit, sera accompagnée d'une quinzaine d'œuvres à caractère historique et de quatre peintures conservées dans la collection de la Fondation. En parallèle, des chefs d'œuvres d'Henri Matisse et de Jackson Pollock qui ont influencé la démarche artistique de Simon Hantaï complètent l'exposition, ainsi que des œuvres d'artistes amis comme Michel Parmentier et Daniel Buren. Par ailleurs, une œuvre hommage et inédite Mur(s) pour Simon, signée Daniel Buren, sera présentée dans le parcours de l'exposition.

Pour célébrer cette incroyable rétrospective, la Fondation accueillera le 19 mai les musiciens Marc, Jérôme et Pierre Hantaï, trois des fils de l'artiste disparu en 2008, pour un concert exceptionnel en trio clavecin-flûte-viole de gambe consacré à Couperin, Leclair, Rameau et Bach.