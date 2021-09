LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Autres activités · 20 septembre 2021 La Fondation Louis Vuitton dévoile la sublime collection des frères Morozov

La Fondation Louis Vuitton présente, jusqu'au 22 février 2022, la Collection Morozov, qui rassemble plus de 200 chefs-d'œuvre de 47 artistes russes et européens. Cette collection d'art impressionniste et moderne, l'une des plus grandes au monde, voyage hors de Russie pour la première fois depuis sa création au début du 20e siècle.

L'exposition dirigée par Anne Baldassari est le second volet du cycle « Icônes de l'Art Moderne » organisé par la Fondation Louis Vuitton en partenariat avec le Musée de l'Ermitage (Saint-Pétersbourg), le Musée d'Etat des beaux-arts Pouchkine (Moscou) et la Galerie Nationale Trétiakov (Moscou). Elle succède à l'exposition, qui connut un immense succès auprès du public, consacrée à la collection d'un autre Russe amoureux de la peinture, Sergueï Chtchoukine, contemporain et ami des frères Morozov. Ce cycle d'expositions poursuit un double objectif, celui de retracer l'histoire de ces industriels philanthropes et de comprendre cet impérieux « art de collectionner » grâce auquel ces hommes devinrent des mécènes pionniers de l'art moderne.

L'exposition s'ouvre avec La Vague[La Mer de vie] d'Anna Goloubkina. Par son symbolisme et son esthétique art nouveau, cette sculpture incarne le mouvement des arts qui révolutionne la scène artistique moscovite lors du « siècle d'argent » (1890-1910).Elle se poursuit au travers de treize galeries où se côtoient les œuvres majeures de Manet, Cézanne ou encore Gauguin et celles d'artistes de l'avant-garde russe tels que Vroubel, Malevitch ou Larionov. Le « Salon de musique » de l'hôtel particulier moscovite d'Ivan Morozov, constitué d'un ensemble décoratif monumental composé de treize panneaux commandés à Maurice Denis sur le thème de l'Histoire de Psyché et de quatre sculptures créées par Aristide Maillol, est présenté pour la première fois dans sa totalité hors du musée de l'Ermitage dans une scénographie spécifique qui conclut le parcours de la présentation des œuvres de la Collection Morozov.

Pour célébrer l'inauguration de l'exposition, deux concerts exceptionnels auront lieu les lundi 20 et mardi 21 septembre avec l'Orchestre du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, sous la direction du célèbre chef d'orchestre Valery Gergiev.

Ivan et Mikhaïl Morozov, entrepreneurs de génie, firent partie d'un cercle de mécènes moscovites philanthropes, amis des artistes et passionnés par l'art le plus novateur. Ils s'ouvrirent à la scène artistique parisienne où naissait un art nouveau. Ils réunirent ainsi près de trois-cents peintures et sculptures qui furent saisies, nationalisées puis dispersées par le régime bolchévique en 1918. Alors qu'elles manquaient de disparaître, à partir des années 1930, elles rejoignirent les fonds du Musée de l'Ermitage, du Musée des beaux-arts de Pouchkine et de la Galerie Trétiakov.

Le groupe LVMH a par ailleurs contribué à l'organisation de l'exposition Morozov présentée en juin 2019 à Saint-Pétersbourg en apportant son mécénat au Musée d'Etat de l'Ermitage. Le Groupe a également accordé son soutien au projet patrimonial du Musée d'Etat de l'Ermitage visant à reconstituer, dans le parcours de ses collections permanentes, le « Salon de musique » de l'hôtel particulier d'Ivan Morozov.

Animée par une mission d'intérêt général, la Fondation Louis Vuitton s'engage depuis 2014 à rendre l'art et la culture accessibles à tous. Afin de promouvoir la création artistique sur le plan national et international, elle s'appuie sur des expositions temporaires d'art moderne et contemporain, des présentations d'œuvres de sa collection, des commandes d'artistes, ainsi que des manifestations pluridisciplinaires.