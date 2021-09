LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Autres activités · 8 septembre 2021 Cheval Blanc Paris, nouvel écrin contemporain au cœur de la capitale

Après Courchevel, les Maldives, St-Barth et St-Tropez, Cheval Blanc a dévoilé le 7 septembre sa première Maison urbaine, idéalement nichée au cœur de Paris entre le Marais, l'île de la Cité et le Louvre. Lieu conçu il y a près d'un siècle par Henri Sauvage, l'édifice est un hommage à l'Art déco, au savoir-faire et à l'artisanat français. Un écrin aux mille facettes désormaisprêt à accueillir ses hôtes.

L'hôtel de 72 clefs seulement, dont 46 suites est, selon le souhait des architectes Peter Marino et Edouard François, un univers plutôt qu'un décor où chaque élément a été soigneusement sélectionné afin de procurer aux hôtes l'intimité d'une maison particulière. La décoration intérieure réunit des meubles conçus sur-mesure, des œuvres d'art et des pièces artisanales : les toiles de Vik Muniz côtoient celles des Lalanne tandis qu'un somptueux escalier en métal tissé a été façonné par Sophie Mallebranche. Les vastes baies vitrées offrent de spectaculaires percées et perspectives depuis chacune des chambres et chacun des quatre restaurants. Le spacieux jardin suspendu de 650m² au 7ème étage est un havre de verdure avec un panorama à 360 degrés sur la Ville Lumière. L'espace bien-être, doté d'une piscine de trente mètres de long, l'espace fitness d'avant-garde, le salon de coiffure par Rossano Ferretti et le Dior Spa Cheval Blanc sont autant de lieux propices à la tranquillité et à la rêverie. La quête d'excellence de Cheval Blanc Paris s'illustre également à travers son Appartement, écrin d'exception au sommet de la Maison.

Côté gastronomie, l'établissement séduit ses hôtes grâce à la créativité et au raffinement de son offre culinaire. D'un restaurant à un autre, c'est une succession de surprises, d'émotions plurielles procurées par une équipe passionnée. Au rez-de-chaussée le Limbar, café le jour, se métamorphose en bar le soir venu. Au premier étage, Plénitude, le restaurant gastronomique sous l'égide du chef Arnaud Donckele, détenteur de trois macarons Michelin au Cheval Blanc St-Tropez, et du chef pâtissier Maxime Frédéric. Tous deux partagent une conviction, celle de la nécessité d'un retour aux sources et du respect des saisons et des besoins de chacun. Au 7e étage, la brasserie française contemporaine Le Tout-Paris célèbre la convivialité sur les toits de Paris. Au 7e étage toujours Langosteria donne à Paris des airs d'Italie.

Ce lieu d'exception offre une expérience sur-mesure. Les Ambassadeurs de la Maison redoublent d'ingéniosité et maîtrisent comme personne l'Art de Recevoir. Christian Boyens, Directeur des Opérations des Hôtels Urbains de Cheval Blanc, résume ainsi la philosophie de Cheval Blanc : « Art et savoir-faire : à Cheval Blanc Paris, l'un comme l'autre mène à un art de vivre avec émotion ».