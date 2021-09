LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Distribution sélective · 2 septembre 2021 Le Bon Marché Rive Gauche suspend 20 000 fleurs dessinées par Thebe Magugu pour l'exposition« Porte-Bonheurs »

Le Bon Marché Rive Gauche présente jusqu'au 17 octobre l'exposition « Porte-Bonheurs » en collaboration avec le créateur sud-africain Thebe Magugu. Ce projet artistique et philanthropique rend hommage à la sensibilité de la nouvelle étoile montante de la mode.

L'exposition imaginée par le créateur est une installation composée de 20 000 fleurs multicolores en tissu, confectionnées en broches piquées sur d'innombrables lianes, en suspension dans les trémies centrales du magasin. Elles se déclinent selon les sept couleurs de l'arc-en-ciel et en deux formats. Le jeune designer a choisi ce motif parce qu'il exprime l'espoir : la fleur est en effet une graine enfouie dans le sol qui devient peu à peu belle et majestueuse.

Thebe Magugu a remporté en 2019 le prix LVMH, qui récompense chaque année un designer émergent à travers une dotation et un programme d'accompagnement. Le créateur propose une garde-robe d'une élégance classique revisitée et nourrie par des effets d'asymétrie ou encore des motifs ultracolorés.

Les fleurs qui composent l'installation ont en outre été cousues par une centaine de femmes en situation de vulnérabilité dans quatre ateliers soutenus par l'association humanitaire Dessine l'Espoir en Afrique du Sud et en Eswatini. En décembre 2019, les équipes du Bon Marché et Thebe Magugu se sont rendus à Johannesburg afin de rencontrer les membres de cette association qui vient en aide aux populations d'Afrique australe. Depuis 2003, elle mène des campagnes de sensibilisation contre le VIH et accompagne les populations affectées aussi bien sur le plan de la santé et de la nutrition que de l'éducation et de la formation des plus jeunes. Patrice Wagner, Président Directeur Général du Groupe Bon Marché, rappelle l'attention accordée au soutien d'œuvres philanthropiques et souligne qu'il est dans l'ADN de l'enseigne « de le faire au travers du prisme de la mode ». Frédéric Bodenes, Directeur Artistique et Image, précise la genèse de ce partenariat : « Il y a quelques mois, nous sommes allés à la rencontre de Dessine l'Espoir et de son Président, Cyrille Varet. Et nous avons imaginé cette initiative que nous avons proposée à Thebe Magugu, qui s'est immédiatement joint à nous. Nous souhaitons, à travers cette exposition, sensibiliser nos clients à cette cause et contribuer, à notre mesure, à venir en aide à ces populations ».