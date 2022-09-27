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    MC   FR0000121014

LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE

(MC)
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD862985

27/09/2022 | 19:15
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2022DD862985

26 septembre 2022

FR0000121014 - DD153410

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FINANCIERE AGACHE société anonyme personne morale liée à Bernard Arnault, Président-directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON

LEI : IOG4E947OATN0KJYSD45

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : multiplaces

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000121014

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 631.7352 Euro

VOLUME : 30 952.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 631.7352 Euro

VOLUME : 30 952.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 septembre 2022

COMMENTAIRES :

La société Financière Agache est également étroitement liée à M. Nicolas Bazire, membre du Conseil d'administration de LVMH.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE published this content on 27 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2022 17:14:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 76 997 M 74 278 M -
Résultat net 2022 14 172 M 13 672 M -
Dette nette 2022 21 269 M 20 518 M -
PER 2022 21,7x
Rendement 2022 1,96%
Capitalisation 305 Mrd 292 Mrd -
VE / CA 2022 4,23x
VE / CA 2023 3,85x
Nbr Employés 157 953
Flottant 50,8%
Graphique LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Durée : Période :
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE : Graphique analyse technique LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 31
Dernier Cours de Clôture 606,80 €
Objectif de cours Moyen 781,26 €
Ecart / Objectif Moyen 28,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bernard Arnault Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Jacques Guiony Chief Financial Officer
Charles de Croisset Lead Independent Director
Yves-Thibault de Silguy Independent Director
Hubert Védrine Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-16.53%293 902
LULULEMON ATHLETICA INC.-24.73%37 571
LI NING COMPANY LIMITED-25.89%21 066
VF CORPORATION-51.13%13 605
MONCLER S.P.A.-32.76%11 164
PAGE INDUSTRIES LIMITED25.27%6 924