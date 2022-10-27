Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    MC   FR0000121014

LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE

(MC)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 27/10/2022
655.40 EUR   -1.15%
18:20Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD868488
PU
18:20Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD868485
PU
18:20Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD868487
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD868488

27/10/2022 | 18:20
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD868488

26 octobre 2022

FR0000121014 - DD153889

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

DELPHINE ARNAULT, Membre du Conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON

LEI : IOG4E947OATN0KJYSD45

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 24 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition d'actions de performance

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000121014

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 octobre 2022

COMMENTAIRES :

Cours d'ouverture de l'action LVMH le 24 octobre 2022 : 629,50 euros

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE published this content on 27 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 October 2022 16:19:03 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
18:20Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD868488
PU
18:20Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD868485
PU
18:20Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD868487
PU
18:20Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD868483
PU
18:20Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2022DD868486
PU
26/10La famille Della Valle renonce à son OPA sur Tod's, le titre s'effondre
AW
26/10Tod's perd 17% après l'échec du projet de retrait de la cote des fonda..
DJ
26/10L'Allemand Symrise relève son objectif de vente en raison de la forte demande d'aliment..
ZR
25/10Paris a profité de la détente des taux
AW
25/10Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton : · 25 octobre 2022 annonce la signature de son premier p..
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 78 834 M 79 366 M -
Résultat net 2022 14 614 M 14 713 M -
Dette nette 2022 19 960 M 20 095 M -
PER 2022 22,9x
Rendement 2022 1,81%
Capitalisation 333 Mrd 335 Mrd -
VE / CA 2022 4,48x
VE / CA 2023 4,08x
Nbr Employés 157 953
Flottant 50,8%
Graphique LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Durée : Période :
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE : Graphique analyse technique LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 31
Dernier Cours de Clôture 663,00 €
Objectif de cours Moyen 775,72 €
Ecart / Objectif Moyen 17,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bernard Arnault Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Jacques Guiony Chief Financial Officer
Charles de Croisset Lead Independent Director
Yves-Thibault de Silguy Independent Director
Hubert Védrine Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-8.80%335 121
LULULEMON ATHLETICA INC.-17.91%40 972
LI NING COMPANY LIMITED-45.64%15 465
MONCLER S.P.A.-24.40%13 099
VF CORPORATION-60.90%10 959
PAGE INDUSTRIES LIMITED28.56%7 075