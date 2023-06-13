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    MC   FR0000121014

LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE

(MC)
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Document AMF CP. 2023DD914594

13/06/2023 | 18:13
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2023DD914594

12 juin 2023

FR0000121014 - DD167113

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FINANCIERE AGACHE société anonyme personne morale liée à Bernard Arnault, Président-directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON

LEI : IOG4E947OATN0KJYSD45

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 07 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : multiplaces

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000121014

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 809.1806 Euro

VOLUME : 2 370.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 809.1806 Euro

VOLUME : 2 370.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 12 juin 2023

COMMENTAIRES :

La société Financière Agache est également étroitement liée à M. Nicolas Bazire, membre du Conseil d'administration de LVMH.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE published this content on 13 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 June 2023 16:12:00 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 88 071 M 94 700 M -
Résultat net 2023 16 617 M 17 868 M -
Dette nette 2023 21 240 M 22 839 M -
PER 2023 25,3x
Rendement 2023 1,68%
Capitalisation 418 Mrd 450 Mrd -
VE / CA 2023 4,99x
VE / CA 2024 4,51x
Nbr Employés 173 492
Flottant 51,0%
Graphique LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Durée : Période :
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE : Graphique analyse technique LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 27
Dernier Cours de Clôture 834,80 €
Objectif de cours Moyen 942,46 €
Ecart / Objectif Moyen 12,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bernard Arnault Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Jacques Guiony Chief Financial Officer
Jerome Sibille Secretary, Head-Administration & Legal Affairs
Charles de Croisset Lead Independent Director
Yves-Thibault de Silguy Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE22.78%449 784
LULULEMON ATHLETICA INC.14.92%46 783
MONCLER S.P.A.30.42%18 750
LI NING COMPANY LIMITED-30.55%15 808
RALPH LAUREN CORPORATION11.96%7 738
VF CORPORATION-30.79%7 436
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