LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 10 décembre 2021 Réouverture en majesté de la boutique Loewe Avenue Montaigne

Pour la réouverture de sa boutique Avenue Montaigne, Loewe a imaginé un espace élégant où les collections de la Maison côtoient des œuvres d'art.

Pour concevoir cette nouvelle boutique, Loewe a mixé le design durable et un style épuré. L'élégante façade noire contraste avec des espaces intimistes baignés de lumière naturelle.

L'espace intérieur est sublimé par l'alliance des matériaux. L'escalier en colimaçon de style géorgien en pierre de Campaspero s'envole au cœur de cet espace où le sol et les murs en béton se démarquent du plafond en lattes d'érable travaillées à la main.

Les présentoirs centraux en béton, verre et bois font écho aux présentoirs en argile, béton, bois brûlé et céramique espagnole colorée.

Avec cette nouvelle adresse, Loewe poursuit la démarche artistique au cœur du concept de ses boutiques en accueillant des œuvres d'art réalisées par des artistes internationaux.

Parmi elles, Fell Into the Sun 1 (2020), une grande toile de l'américain Walter Price, dont la pratique picturale est à la croisée de la figuration et de l'abstraction, et Two Standing Figures (1948-49), du sculpteur britannique Henry Moore. Trois céramiques de Pablo Picasso, Visage de femme (1953), Hibou Mate (1955) et Chouetton (1952) sont présentées aux côtés d'une œuvre de la britannique Hilary Lloyd, dont le travail est centré autour de la vidéo.

Les créations distinguées lors du Craft Prize de la Fondation Loewe sont également mises à l'honneur. L'œuvre Surface Tactility 11 de Genta Ishizuka et un banc en bois signé Jim Partridge et Liz Walmsley, respectivement lauréat et finalistes de l'édition 2019, figurent parmi les pièces exposées dans la boutique.

La boutique présente la totalité de la collection homme et femme de prêt-à-porter et des accessoires dans un lieu réinventé empreint d'une ultime d'élégance.