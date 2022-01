LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 11 janvier 2022 L'hommage littéraire de Fendi pour célébrer la restauration du Temple de Vénus et Rome

Dans ce volume introduit par Dario Franceschini, Ministre italien de la Culture, Alfonsina Russo, Directrice du Parco archeologico del Colosseo et Silvia Venturini Fendi, Directrice Artistique des Accessoires et Collections Homme de Fendi, révèlent les secrets de cette épopée architecturale et historique. La splendeur de l'édifice et ses riches couleurs sont mises en valeur grâce à un reportage photographique de Stefano Castellani. Les photos d'archives côtoient celles de la restauration et du show Fendi organisé en hommage à Karl Lagerfeld en juillet 2019.

La Maison Fendi est devenue mécène du Parco archeologico del Colosseo en juin 2019 dans le cadre de la restauration et de l'embellissement du Temple de Vénus et Rome, construit durant le règne de l'empereur Hadrien . Grâce à ce soutien financier de 2,5 millions d'euros et après 15 mois de travaux, le plus grand temple hérité de la Rome antique a retrouvé sa superbe. Pour célébrer la réouverture de ce site d'exception, Fendi a publié l'ouvrage Il Tempio di Venere e Roma.

© Electa_ph_Stefano Castellani

Outre son envergure, le Temple de Vénus et Rome doit sa magnificence à son architecture. Plus de 200 colonnes de granite gris et de marbre Proconnesio entourent un espace rectangulaire séparant les salles de culte des deux déesses. La première, face au Colisée, est dédiée à Venus Felix, déesse de la nature, mère d'Aeneas et progéniture d'Auguste. La seconde, située face au Capitole, est consacrée à Roma Eterna, personnification sacrée de Rome et des territoires de l'Empire. Grâce à la restauration du temple, elle sera accessible au public pour la première fois. Les niches creusées dans les murs accueillaient jadis des statues de marbre tandis que les statues des déesses se tenaient dans les absides.

La restauration est accompagnée d'un ingénieux système lumineux destiné à projeter sur l'édifice l'image du monument tel qu'il fut autrefois. Des faisceaux lumineux, qui alternent les tons chauds et froids sur les surfaces du sanctuaire, esquissent les anciens murs, les volumes des salles de culte des déesses et les designs des sols dans un jeu d'ombre et de lumière.

Cette restauration poursuit la relation historique de Fendi avec le monde de l'art et de la culture initiée en 1925 lorsque Edoardo et Adele fondèrent la Maison de haute couture à Rome. Dès 2013, Fendi s'est investi dans des œuvres de mécénat telles que la restauration de la fontaine Trevi, complétée en 2015 par le projet Fendi for Fountains qui inclut la préservation des fontaines del Gianicolo, del Mosè, del Ninfeo del Pincio et del Peschiera situées à Rome.