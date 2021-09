LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 17 septembre 2021 Louis 200, une épopée artistique pour célébrer le bicentenaire de Louis Vuitton

A l'occasion du bicentenaire de la naissance de son fondateur Louis Vuitton, né le 4 août 1821, la Maison a inauguré le projet Louis 200 pour célébrer son parcours exceptionnel - aventurier, entrepreneur, créateur et précurseur - ainsi que son héritage grâce à des initiatives inédites telles que Louis : The Game, Louis 200 ou encore le documentaire Looking For Louis. Au-delà de l'hommage, ces formats alternatifs et ludiques invitent à découvrir l'histoire de la Maison sous un prisme contemporain.

Looking For Louis est un documentaire exclusif qui retrace l'histoire de Louis Vuitton depuis ses débuts modestes jusqu'à sa consécration internationale. Alors âgé de 14 ans, le jeune Louis décide de quitter sa ville natale dans le Jura pour rejoindre Paris à pied. Après un périple de deux ans, il devient l'apprenti du célèbre Romain Maréchal puis fonde sa propre Maison en 1854 non loin de la place Vendôme. Pressentant l'essor prochain de la bagagerie grâce à la révolution des transports, Louis Vuitton met au point une toile enduite imperméable et repense les fonctionnalités des malles en proposant pour la première fois des modèles plats … les prémices du succès !

La Maison s'est inspirée de ce voyage initiatique pour concevoir le jeu de plateforme Louis : The Game. Associant des animations de pointe à deux siècles d'héritage, il propose aux utilisateurs de vivre une aventure dans six mondes imaginaires. Sous les traits de Vivienne, la mascotte de la Maison, le joueur explore le monde fascinant et l'esprit visionnaire de Louis Vuitton. Au cours de son périple pour assister à cet anniversaire tant attendu, Vivienne a pour mission de récolter un maximum de bougies Monogram et de trouver des clefs pour débloquer les niveaux. Chaque bougie fait apparaître une carte postale dévoilant une anecdote : collaborations, commandes spéciales, informations techniques, histoire familiale, interventions artistiques, défilés majeurs et plus encore. Le joueur peut aussi collectionner des accessoires de mode et trouver l'un des trente NFTs (Non Fungible Tokens).

Dans le cadre de l'initiative Louis 200, la Maison expose 200 vitrines exclusives imaginées par autant de talents. L'emblématique malle inventée par Louis Vuitton dans les années 1850 est repensée sous forme de toile blanche afin d'exprimer 200 interprétations. Les créateurs ont en effet obtenu carte blanche pour redessiner l'objet, créer des interactions et instaurer un dialogue à l'aide des procédés et matériaux de leur choix. Et puisqu'un anniversaire aussi prestigieux serait inimaginable sans cadeau, la Maison s'est engagée à reverser 10 000 euros au nom de chaque visionnaire à quinze organisations à but non lucratif, pour un don total de 2 millions d'euros. Sélectionnées pour leur engagement à favoriser l'accès à l'art et à promouvoir la créativité auprès des jeunes et des plus défavorisés, ces associations soutiennent des disciplines variées dans treize pays répartis sur cinq continents. Le projet Louis 200 crée ainsi un trait d'union entre le malletier avant-gardiste et les artistes d'aujourd'hui afin de saluer le génie créatif par-delà les générations et les continents.