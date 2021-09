LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 6 septembre 2021 Hublot et DJ Snake annoncent la co-création d'un modèle exclusif

Trois ans après le début de leur partenariat, Hublot et DJ Snake sont fiers d'annoncer une co-création exclusive : la montre Big Bang DJ Snake. Le modèle limité à 100 exemplaires concentre le savoir-faire inégalable de la Maison suisse et la personnalité d'un artiste hors-pair.

DJ Snake est une star incontournable de la musique électronique dont le succès n'a pas été démenti depuis le lancement de sa carrière avec le titre « Turn Down For What » en 2013. Il devient le premier artiste français dont deux chansons dépassent le milliard d'écoutes sur Spotify et il a reçu de nombreuses récompenses, au nombre desquelles le Billboard Music Awards, le MTV Music Awards et enfin trois NRJ Music Awards. Le partenariat avec le célèbre horloger commence en 2018, puisque l'artiste a notamment officié derrière les platines de la soirée de clôture de Hublot à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA. Tous se réjouissent que leur relation s'approfondisse et s'enrichisse grâce à cette nouvelle étape. DJ Snake souligne à quel point « pouvoir porter à [son] poignet et proposer à [ses] fans une montre qui [lui] ressemble [lui] tenait particulièrement à cœur depuis le début de [son] partenariat avec Hublot », ajoutant qu'il est heureux d'avoir l'opportunité de « mêler [son] inspiration au savoir-faire des fantastiques horlogers et techniciens de cette maison suisse ». L'enthousiasme est partagé par la Maison. Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, évoque ainsi l'apport indéniable de la créativité de l'artiste, saluant « un résultat aux multiples facettes, comme le talent de DJ Snake ».

La création qui découle de cette collaboration conjugue subtilement les codes et techniques traditionnels de la Maison suisse avec la personnalité de l'artiste. Si la montre emprunte le design iconique du modèle Big Bang, elle est ici parée de mille reflets colorés grâce à « l'effet Newton ». Ce processus qui s'apparente techniquement à un PVD noir s'obtient à travers des charges de couleurs et l'orientation précise des composants dans une certaine position afin de produire la couleur souhaitée. Ce traitement spécifique offre à l'accessoire un aspect irisé et des couleurs changeantes au gré de l'angle de vue et de l'éclairage. La montre comporte aussi un bracelet en caoutchouc agrémenté d'une boucle déployante en titane irisé et titane PVD noir, d'un cadran saphir avec compteurs métallisés argentés. Le boîtier est pour sa part en titane irisé satiné et poli.

L'inventivité et la singularité de DJ Snake transparaissent plus précisément au détour de quelques détails. Il a par exemple imaginé les découpes extérieures sur la lunette, qui sont des encoches qui rendent la montre immédiatement reconnaissable. La face supérieure du cadran saphir est en outre sertie d'une mappemonde imprimée en dégradé de couleur. La présence du globe rappelle la place centrale du voyage aux yeux de l'artiste, qui parcourt constamment le monde pour donner des concerts et enregistrer ses tubes. L'Art de la Fusion si cher à Hublot s'exprime ici pleinement dans un modèle unique.