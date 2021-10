LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 8 octobre 2021 « Meet the DreamHers »

Lors de l'événement « Meet the DreamHers » qui s'est tenu le 7 octobre à Madrid, les invités de la Maison horlogère ont pu rencontrer les « Zenith DreamHers », figures féminines de l'accomplissement de soi qui incarnent pleinement la philosophie de Zenith « Time To Reach Your Star ». Pour cette occasion spéciale, la Maison suisse a dévoilé deux versions inédites de la mythique montre Chronomaster Original.

Fondée en 2020, Meet the DreamHers est bien plus qu'une simple campagne. C'est une initiative qui propose à des femmes visionnaires, indépendantes, exemplaires et issues de tous les horizons un espace pour échanger et encourager les individus à poursuivre leurs rêves et à les réaliser envers et contre tout. A l'occasion de l'événement, des équipes de presse ont rencontré les Zenith DreamHers pour échanger sur deux sujets, la place des femmes au XXIe siècle et la nécessité de s'engager pour une société plus inclusive et plus juste. Parmi les Zenith DreamHers figurent des personnalités telles que l'artiste contemporaine Teresa Juevas, la chef Amandine Chaignot, la ballerine professionnelle Precious Adams, le pionnier du retail de mode Ghizlan Guenez, la coureuse d'EXTREME E Christine Giampaoli Zonca, l'entrepreneuse de soins de la peau Laura Noltemeyer et l'ancienne Miss Suisse et professionnelle de la santé Laetitia Guarino. Les convives ont également eu l'opportunité de découvrir les nouveaux accessoires de DEFY Midnight, la toute première collection de Zenith entièrement dédiée aux femmes, ainsi que des bracelets 100% végétaliens avec l'allure et le toucher du cuir qui font leurs débuts avec des teintes beige et kaki.

Parfaitement adaptée aux hommes comme aux femmes, ce nouveau modèle se distingue de la Chronomaster Original classique grâce à la touche de couleur et de lumière apportée par les 56 diamants finement ajustés sur les contours de la montre. Cette apparence audacieuse est complétée par la dernière génération du célèbre calibre El Primero 3 600, doté d'un chronographe précis au dixième de seconde. Les deux déclinaisons de la Chronomaster Original possèdent également un bracelet en cuir de veau bleu clair ou taupe en harmonie avec les couleurs de chaque montre.

Pour la première version, le traditionnel cadran tricolore et ses compteurs de chronographe sont réhaussés par une lumineuse palette en nacre. Quatre couleurs de nacre illuminent la montre : du blanc pour le cadran, deux teintes de bleu pour le compteur de chronographe et du gris pour les secondes. La seconde version joue avec trois teintes de taupe et de marron déclinées sur un cadran blanc satin. Les deux montres sont parées de neuf diamants pour les heures.