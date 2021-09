LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 10 septembre 2021 Dior Spa Cheval Blanc, un voyage sensoriel au cœur de Paris

À l'aube de l'automne, Cheval Blanc Paris et la Maison Dior donnent naissance au DIOR SPA CHEVAL BLANC avec une même promesse : celle du bonheur, au cœur de l'effervescence de la ville lumière. Un mariage de passions et d'inspirations où le savoir-vivre sublime le savoir-faire.Dans une approche avant-gardiste, chaque hôte est considéré dans toutes ses dimensions, dans le plaisir infini d'une métamorphose immédiate et durable, dans l'épanouissement absolu de la peau et des sens, au comble du bonheur.

Imaginé par Peter Marino, cet écrin d'exception allie le classicisme de boiseries rares à la modernité du marbre brut dans l'esprit d'un appartement parisien où chaque objet est un vibrant hommage aux codes de la Maison et à la vie de Christian Dior. Les soins sont prodigués au sein des suites « Bonheur », « New Look », « Bonne Étoile », « Sauvage »,« Mitzah » et « Granville ». Six suites DIOR au décor sublime, singulières et toutes dotées d'un salon de bain privé en onyx blanc.

Le bonheur se prolonge au cœur des différents espaces dédiés au bien-être et au plaisir des sens : la majestueuse piscine ondulée de mosaïques artisanales, la douche de neige, le sauna et le hammam, l'espace fitness ainsi que le salon de coiffure pour prolonger le plaisir de se faire plaisir.

Pour agir au plus haut degré et prodiguer leur savoir-faire unique, les Ambassadrices Beauté associent technologies de pointe et techniques manuelles exclusives DIOR telles que les éveils sensoriels, les modelages tissulaires et la micro-abrasion DIOR aux cristaux de saphirs. Chaque soin est sublimé par un rituel d'une sensorialité rare et exclusif au Dior Spa Cheval Blanc - Les Bains Visage Dior dont chaque eau de soin est infusée d'un des précieux actifs floraux cultivés dans les jardins DIOR.

Pour une parfaite cohésion, l'ensemble des soins agit en totale complémentarité avec les produits des lignes de soin DIOR ; afin de compléter ses produits et satisfaire les exigences de ses Ambassadrices Beauté, DIOR crée Les Solutions Dior : 13 formules professionnelles haute performance, testées dermatologiquement et à l'action ciblée.

De la « Chorégraphie Sensorielle » à la « Sublime Révélation » en passant par le « Rêve Couture », le Dior Spa Cheval Blanc propose une carte de soins enchanteresse et d'une richesse exceptionnelle - 48 soins imaginés pour combler toutes les attentes et s'adapter à tous les rythmes. En complément, est proposée une carte évolutive imaginée en fonction de la saison, des défilés DIOR ou des collaborations avec des experts de renom pour un enchantement renouvelé à chaque visite.

Enfin, chaque voyage sensoriel au Dior Spa Cheval Blanc s'achève au cœur de la Boutique Dior pensée comme un cabinet de découverte des incontournables de la Maison. Les amoureux de DIOR et de CHEVAL BLANC pourront y découvrir quelques produits exclusifs qui célèbrent le mariage des deux Maisons tels que le parfum de La Collection Privée Christian Dior Cheval Blanc Paris décrit par son créateur - François DEMACHY, Parfumeur-Créateur Dior - comme « Un sillage poudré et musqué. Une caresse élégante empreinte de douceur, de bien-être et de sérénité ». Ou encore, le rouge à lèvres Rouge Dior et Rouge Blush Cheval Blanc Paris, créés par Peter Philips, Directeur de la Création et de l'Image du Maquillage Dior. Duo iconique du maquillage DIOR, Rouge Dior et Rouge Blush se parent de l'empreinte de Cheval Blanc Paris, avec un motif exclusif, chic et graphique à l'effigie de son bâtiment historique.

La Maison Dior est depuis toujours inspirée par les fleurs. Trésors de la nature choyées par le couturier tout au long de sa vie, merveilles capables de provoquer toutes les émotions et de réveiller tous les sens, elles trouvent une place majeure et légitime au cœur du Dior Spa Cheval Blanc Paris. Pour son nouvel éden, Dior a ainsi collaboré avec l'artiste américaine Jennifer Steinkamp afin de mettre à l'honneur sa vision des fleurs et de la féminité. Pour Dior, elle a choisi de mettre en scène sa série Botanic avec deux œuvres intitulées Botanic 10 et Botanic 11. Ces deux installations digitales immersives plongent le spectateur dans un jardin onirique en mouvement perpétuel. Captivé, l'oeil suit le soulèvement gracieux de chaque pétale, l'esprit emprunte le chemin que chaque fleur suit au gré d'une douce brise imperceptible. Pure poésie moderne, leur délicatesse et la sensibilité qui s'en dégage ajoutent encore à l'expérience émotionnelle de l'instant.

Dior Spa Cheval Blanc est un havre de sérénité qui invite à une immersion holistique dans l'univers de la Maison Dior. Une expérience unique et inédite dont chacun ressort visiblement sublimé et profondément heureux… Le bonheur à Paris commence ici.