LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 16 mars 2022 HD SKIN, le fond de teint 100% indétectable de Make Up For Ever

Une fois de plus, Make Up For Ever repousse les limites de la performance avec HD SKIN, le nouveau fond de teint indétectable, développé avec son collectif de makeup artists.

Toujours plus imperceptible, toujours plus inclusif

Et si l'on avait enfin trouvé le fond de teint parfait ? Iconique depuis 2008, le fond de teint Ultra HD de Make Up For Ever se réinvente et repousse une fois de plus les limites de la perfection avec HD Skin, un fond de teint longue tenue imperceptible qui fusionne avec la peau. Et pour cause, sa nouvelle formule micro-skin permet de corriger les imperfections et flouter le teint avec une haute précision. Résistant à l'eau, à la sueur et aux effets du port du masque, il assure un teint parfait pendant plus de 24 heures. Mais pas seulement.

Véritable seconde peau, sa texture ultra légère s'adapte à chaque carnation tandis que son micro-maillage le rend parfaitement modulable. Résultat ? Il ne craquelle pas, il ne s'assèche pas et vient épouser les mouvements de la peau tout au long de la journée sans migrer. Un fini semi-mat et lumineux, fidèle à chaque carnation et nature de peau. La gamme de 40 nuances ultra naturelles issues de l'expertise des maquilleurs professionnels Make Up For Ever invite chacun à libérer sa singularité et célèbre la beauté dans toute sa diversité.

Pour trouver son fond de teint ? Pas de problème ! Make Up For Ever a mis au point le Shade Finder, un outil disponible en ligne qui permet de trouver la teinte parfaite en un selfie. Une révolution !