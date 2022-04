LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 25 avril 2022 Guerlain dévoile l'exposition Piquées, un hommage aux femmes artistes et à un art engagé pour la protection de la biodiversité, dans le cadre du programme « Women for Bees »

Évoquer Guerlain, l'art et les femmes pourrait nous entrainer à prononcer le mot tradition tant les trois termes sont unis dans le passé, le présent et le futur. La Maison Guerlain a toujours invité les artistes à créer à ses côtés et s'est constamment engagée pour défendre une image moderne de la femme et son autonomisation. Récemment, Guerlain a eu un coup de foudre pour la photographe Charlotte Abramow et lui a proposé de monter sa propre exposition : Piquées.

Cette démarche s'inscrit dans une approche plus vaste. En effet, Guerlain avait déjà créé le programme « Women for Bees », en partenariat avec l'UNESCO et en collaboration avec l'OFA (l'Observatoire Français d'Apidologie), pour soutenir les femmes qui prennent soin des abeilles-ces pollinisateurs essentiels à l'humanité. En complétant avec « Women for Art », Guerlain tient aussi à marquer sa volonté de soutenir un art engagé pour la protection de notre biodiversité. L'engagement de Guerlain s'inscrit plus que jamais dans la durée et Piquées sublime toutes ces actions pour offrir une vision unique et consciente.

L'art et l'engagement font partie de l'histoire de la Maison, qui œuvre pour nouer des relations uniques avec artistes et artisans. Les expositions et projets de mécénat dessinent les contours d'une scène artistique qui incarne et fait rayonner les valeurs de la Maison. A partir du 22 avril 2022, à l'occasion de la Journée de la Terre, c'est le travail de la photographe et cinéaste belge Charlotte Abramow, qui sera mis à l'honneur. Elle a pu rencontrer les apicultrices du programme « Women for Bees », dont la marraine de la première promotion est Angelina Jolie. Les participantes ont pu acquérir les connaissances théoriques et pratiques de l'apiculture, nécessaires à la création et à la gestion d'une exploitation apicole durable. C'est dans ce cadre que Charlotte Abramow a réalisé une série de photographies, auprès d'un groupe de sept femmes.

L'artiste a toujours eu pour leitmotiv de raconter l'humain de manière poétique et métaphorique. Ici, elle décrit avoir fait la rencontre d'une sororité, « des femmes qui ont pu tisser des liens entre elles » et où l'on retrouve « un parallèle entre un groupe de femmes et un groupe d'abeilles au service de la nature, de l'équilibre et du renouvellement de la vie ». C'est ce lien presque matriarcale, puissant et omniprésent, qui unit chaque femme, qui transparaît dans sa série de photographies. L'artiste a également imaginé un délicat travail de broderie sur certains de ses tirages. Des abeilles et des fils dorés viennent ponctuer ses tirages. Elle matérialise ce lien invisible et pourtant palpable, qui s'est noué tout au long de la formation de ces femmes. L'aiguille de la brodeuse devient une métaphore du travail de l'abeille qui est tout aussi minutieux.

Le choix symbolique de cette œuvre artistique réaffirme la volonté de la Maison de sensibiliser le public à la préservation de ces fragiles écosystèmes et de s'engager pour l'autonomisation au féminin. La nature inspire Guerlain et c'est au nom de cette beauté que la Maison agit aux côtés d'artistes, d'associations et autres Maisons du groupe LVMH pour un monde plus beau et responsable avec l'abeille, comme sentinelle de l'environnement. L'exposition sera également l'occasion de donner la parole à plusieurs femmes inspirantes (apicultrices, scientifiques, personnalités engagées en faveur de la protection des abeilles) à travers un cycle de trois conférences retransmises en direct les 19 mai, 23 juin et 21 juillet.

« Le lien qui est créé aujourd'hui avec « Women for Art » entre l'art et l'engagement de la Maison pour l'autonomisation des femmes par l'apiculture est très saillant et absolument essentiel, d'autant plus que ce programme est interprété par une femme artiste. Les artistes ont en effet un rôle majeur à jouer, ils sont des accélérateurs de changement, ils portent une vision du monde de demain, une manière d'agir qui bouscule les habitudes, autant de leviers indispensables vers un futur plus durable » conclut Cécile Lochard, Directrice du Développement Durable de Guerlain.