LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 5 octobre 2021 Officine Universelle Buly 1803 rejoint le groupe LVMH

LVMH annonce ce jour l'acquisition de l'Officine Universelle Buly, spécialisée dans les parfums et cosmétiques, expression d'un véritable art de vivre à la française. Après avoir été soutenue et accompagnée durant près de quatre ans par le fonds d'investissements minoritaires LVMH Luxury Ventures, elle rejoint aujourd'hui le groupe LVMH aux côtés de ses 75 autres Maisons.

Relancée en 2014 par Ramdane Touhami et Victoire de Taillac, L'Officine Universelle Buly 1803 (« Buly ») est une marque parisienne inspirée par Jean-Vincent Bully, parfumeur emblématique du XIXème siècle.

Buly se distingue par la qualité et le raffinement de ses produits (parfums, soins du visage et du corps, beauté ancestrale, brosserie, etc.), la richesse de son univers et la passion que la marque suscite. Ses boutiques au design à la fois traditionnel, original et raffiné proposent une expérience totalement personnalisée. Grâce à une identité singulière, entre héritage et modernité, tradition et innovation, L'Officine Universelle Buly est devenue, au fil des années, une marque iconique.

Ce nouveau chapitre de l'histoire de Buly permettra à la marque de poursuivre sa croissance et son développement, fidèle à son savoir-faire unique et à sa personnalité riche et fertile, au sein du leader mondial du luxe.

« Buly incarne parfaitement la philosophie que nous retrouvons dans les Maisons du groupe LVMH alliant un patrimoine incomparable, un savoir-faire artisanal et une expérience unique dans des boutiques exceptionnelles. Ses produits raffinés connaissent un grand succès à travers le monde et nous mettrons tout en œuvre pour que cette belle aventure entrepreneuriale familiale, portée par Victoire de Taillac et Ramdane Touhami, grandisse encore dans la famille LVMH », a déclaré Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH.

« Depuis 2014, nous avons eu à cœur de redonner vie à une Maison parisienne iconique, forte d'un imaginaire puissant et hors du commun, nourri des secrets de beauté universels oubliés ou méconnus. Nous savons que Buly restera fidèle à son identité si unique au sein de LVMH, berceau de Maisons fortes et authentiques », a déclaré Victoire de Taillac, co-fondatrice et désormais Directrice de l'Offre, de l'Image et de la Communication de la Maison.