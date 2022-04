LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 6 avril 2022 Guerlain devient mécène de la Vallée de la Millière

En devenant mécène de la Vallée de la Millière, havre de biodiversité créé par Yann Arthus-Bertrand, Guerlain poursuit sa mission de restauration des écosystèmes et de sensibilisation du grand public aux enjeux du développement durable. Écologie et pédagogie sont liées dans ce nouveau projet qui résonne avec le 15e anniversaire des engagements de Guerlain « Au Nom de la Beauté ».

Propriété de Yann Arthus-Bertrand depuis 2020, la Vallée de la Millière est un lieu chargé d'histoires pour Guerlain puisque le domaine a longtemps appartenu à la famille fondatrice. Aujourd'hui, le photographe, réalisateur et militant écologiste préside l'Association qui coordonne les différents projets de ce site unique classé « zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. » Entièrement pensée autour d'un projet de renaturalisation, plus de 350 espèces animales et végétales ont déjà été recensées dans cet espace en bordure de la forêt de Rambouillet. Grâce à des partenariats avec l'Université de Paris-Saclay et le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, la Vallée de la Millière accueillera des chercheurs pour travailler sur la réduction de l'impact humain sur les écosystèmes.

« J'ai réussi à accomplir un rêve : acquérir un domaine extraordinaire de 30 hectares que je connais depuis que je suis tout petit. L'idée est de rendre la liberté à la nature, ne plus avoir aucune intervention humaine et étudier la manière dont la nature reprend ses droits. Il y a un côté utopique là-dedans mais également passionnant. Les insectes, les renards, les blaireaux, les gros animaux vont pouvoir se réapproprier leur propre habitat. Qu'est-ce que j'aimerais me promener en forêt et que les animaux n'aient pas peur de moi. Qu'ils retrouvent cette confiance naturelle qu'ils ont perdu en l'Homme » déclare Yann Arthus-Bertrand.

Parmi les projets en cours, celui du Jardin des Partages, une parcelle de 1,4 hectares attenante à la Réserve naturelle, est un des plus ambitieux. Ce jardin pédagogique est créé sur les principes de l'agroforesterie et de la permaculture. Avec le soutien de Thierry Wasser, Maître Parfumeur Guerlain, ce lieu permettra d'expérimenter de nouvelles pratiques d'agriculture régénératrice afin d'étudier leur mise en œuvre à plus grande échelle avec les producteurs de matières premières de la Maison et ainsi contribuer aux objectifs LIFE 360 du groupe LVMH.

Guidée par des valeurs de partage et de transmission chères à Guerlain, la Vallée de la Millière poursuit sa transformation en havre de biodiversité. Elle a pour vocation d'être un lieu ouvert au grand public, qui accueillera dès 2023 des petits groupes pour les sensibiliser et les former aux enjeux écologiques. En favorisant les échanges fertiles entre les hommes et la nature, Guerlain et la Vallée de la Millière veulent véhiculer un message d'espoir et encourager la renaturalisation en France.