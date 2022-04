LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Vins & Spiritueux · 12 avril 2022 Hennessy présente l'œuvre inédite de Jeremy Demester, une commande spéciale, pour son nouvel Atelier de Tonnellerie

La Maison Hennessy est heureuse d'inaugurer L'Ombre des Heures, Le Retable du Temps, œuvre commandée spécialement à l'artiste Jeremy Demester pour le nouvel Atelier de Tonnellerie Hennessy, réimplanté dans son berceau historique de Cognac, en Charente. L'Atelier de Tonnellerie Hennessy est le lieu de transmission d'un savoir-faire ancestral. A la fois creuset emblématique de l'histoire et des valeurs de la Maison, il incarne ce que Hennessy défend dans ce savoir-faire d'excellence : l'intelligence de la main, par le façonnage de formats d'exception et l'entretien des fûts dans lesquels vieillissent les eaux-de-vie. Depuis plus de deux siècles, les artisans de la Maison s'y transmettent l'amour du geste, la connaissance des matériaux et le maniement des outils pour façonner des fûts entièrement à la main. Dans la continuité des ateliers originels, le nouvel Atelier réinstallé au bord de la Charente, au cœur de Cognac, poursuivra la transmission et le perfectionnement de ce savoir-faire d'excellence. Pour accompagner cette démarche de valorisation, la Maison Hennessy a passé commande auprès de l'artiste Jeremy Demester pour une œuvre de grande ampleur. L'Ombre des Heures, Le Retable du Temps est avant tout le fruit d'une rencontre entre l'artiste et les artisans, autour de ce qui les rassemble : le métier de la main, le mystère de la matière et les mutations du temps. Parce qu'ils sont garants de la transmission d'un savoir-faire et de la connaissance des matériaux, les artisans entretiennent un rapport intime et profond avec le temps qui passe. [Link]

En effet, le Retable est l'incarnation picturale par excellence du mouvement cyclique du temps. Fermée, l'œuvre reflète les transformations de la lumière et renferme un mystère. Son cadre en bronze, coulé selon la technique millénaire de la cire perdue, donne à voir les infinies métamorphoses du bois, familières aux tonneliers. Réputé pour la vitalité de son pinceau, Demester a fait de l'intérieur du Retable un tourbillon sensoriel enivrant. La complexe harmonie des couleurs semble résonner avec la substance riche, chargée des arômes du bois et des inflexions de l'atmosphère, qui mature dans les fûts. Témoin silencieux du travail de l'atelier, l'œuvre est pour les artisans une source d'inspiration autant qu'un compagnon, qui passera avec eux le temps long de la transmission. Par ailleurs, de l'arbre à la barrique, les tonneliers travaillent le bois en symbiose avec les éléments - aussi bien avec l'air ou l'eau qu'avec le feu - pour faire naître les saveurs les plus subtiles. Comme l'artiste, ils cultivent la précision du geste et l'immersion sensorielle pour créer des objets uniques, voués à traverser les âges.

La Maison Hennessy rayonne à travers le monde depuis plus de 250 ans, grâce à son savoir-faire d'exception. L'Atelier et son Retable participent à cet effort et deviennent, dès lors, un espace d'accueil et d'échange. En effet, bientôt ouvert aux visites, l'Atelier permettra à la Maison Hennessy de valoriser la passion de ses artisans, la noblesse de leur métier et l'importance de ce patrimoine immatériel régional. Il est vrai que la formation exemplaire des artisans tonneliers exige un lieu rare, propice à l'inspiration et à l'émotion. L'installation d'une œuvre d'art prend part à cette démarche : le Retable, conçu pour correspondre à l'envergure historique de l'Atelier de Tonnellerie, célèbre l'aura unique de celui-ci, tout en créant un espace de dialogue et de communion.