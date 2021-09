LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Vins & Spiritueux · 24 septembre 2021 Château Cheval Blanc dévoile ses secrets de fabrication avec son podcast « Un Autre Cheval »

Grand cru mythique de Saint Emilion, Château Cheval Blanc crée la surprise avec un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute, à partir du 20 septembre 2021. « Un Autre Cheval » permet de découvrir en 8 épisodes les artisans du vin qui font, à partir de petits gestes, un grand cru. Cette immersion unique plonge connaisseurs et amateurs dans le processus de fabrication du vin au fil des saisons.

Le podcast « Un Autre Cheval », imaginé par l'équipe de Château Cheval Blanc, a pour ambition de raconter la réalité du travail viticole autant que de transmettre la passion du vin. « Quand on parle de Bordeaux et des grands châteaux aujourd'hui on oublie presque de parler du vin. Alors oui, on est les gardiens d'un mythe qui nous dépasse un peu mais on avait envie de partager ce qui nous anime vraiment au quotidien : le travail de la vigne, du sol, la vinification, la joie d'être chaque jour sur ce terroir de fou qu'on essaye de mettre en bouteille le mieux possible. Nos doutes aussi et notre volonté́ de transmettre un Cheval qui continuera longtemps de faire rêver les amateurs de vin du monde entier » confie Pierre-Olivier Clouet, Directeur technique Château Cheval Blanc.

Pour faire ressentir les qualités d'un grand cru atypique, le podcast retranscrit toutes les étapes de fabrication mois après mois, saison après saison. Du travail du sol hivernal à la mise en barriques, en passant par les vendanges, la taille des vignes, l'art de la vinification ou encore la mise en place d'une ambitieuse démarche agro-agricole sur le domaine, le podcast suit le rythme du domaine de juillet 2020 à juillet 2021. Dérèglement climatique, évolution des modes de culture et de greffe ou encore préservation de la biodiversité́, autant de thèmes abordés au fil des épisodes. La parole libre des artisans, « collectif enthousiaste et engagé qui sait que les choix d'aujourd'hui se joueront demain dans les verres et dans la terre », lève le voile sur l'histoire prestigieuse du Château Cheval Blanc.

« L'audio nous semblait la meilleure façon de faire ressentir la réalité́ du domaine, avec le moins de filtre possible, de l'ambiance des vendanges à l'atmosphère si spécifique du Chai. Cela permettait aussi de raconter les choses sur le temps long, on a toujours essayé d'expliquer notre démarche en invitant les gens au domaine. Avec le podcast, on peut en inviter quelques-uns en plus ! » se réjouit Pierre-Olivier Clouet. A la fois documentaire et récit poétique, la rédaction d' « Un Autre Cheval » a été confiée à Camille Juzeau. Quant à la réalisation et la composition musicale, elles sont l'œuvre de Samuel Hirsh, dans une production signée HRCLS. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute à partir du 20 septembre 2021.