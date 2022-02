LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Vins & Spiritueux · 4 février 2022 Château d'Yquem écrit un nouveau chapitre de son histoire ancestrale avec le millésime 2019

Château d'Yquem est à la fois un mythe, un miracle de la nature et un vin unique en son genre. Ouvrir une bouteille d'Yquem, c'est suspendre le temps et savourer l'instant avec ses proches. Sa couleur unique, ses arômes, son intensité, son équilibre le distinguent des autres grands vins. Dans sa jeunesse, dans son expression la plus exubérante, Yquem a un pouvoir de séduction universel, il touche le cœur, l'âme et les sens de chaque dégustateur, novice ou chevronné.

Château d'Yquem est un lieu extraordinaire, niché au cœur des collines de l'Appellation Sauternes, riche d'une centaine d'hectares de vignobles plantés sur une mosaïque de terroirs. Toutes les conditions y sont réunies pour faire mûrir un raisin d'exception et obtenir le plus noble des champignons, le botrytis cinerea. Grâce à un processus de sublimation, les raisins renferment des saveurs et des arômes uniques au monde. Le Château garde précieusement son secret de récolte sélective, orchestrée avec dévouement par des cueilleurs expérimentés, qui tiennent leur savoir-faire ancestral des générations qui les ont précédés. Par conséquent, seuls les meilleurs raisins, sublimés par le botrytis cinerea, sont cueillis, car c'est là la règle d'or d'Yquem : ne jamais chercher la simplification, ou de raccourcis et prendre le risque de tout perdre. C'est le prix à payer pour atteindre l'excellence.

Grâce à cette précision dans la sélection du raisin, le processus de vinification dans le chai ne nécessite que très peu d'intrants. Le vieillissement dans les fûts lui est plus long et s'adapte au rythme du vin. Le résultat doit être au rendez-vous : Yquem sinon rien. Depuis des siècles, Château d'Yquem est servi lors des célébrations les plus grandioses et pour les plus grands de ce monde : des rois d'Europe, aux tsars russes et jusqu'aux empereurs japonais. Des épicuriens de tout temps et des passionnés de vins n'ont cessé d'admirer ce nectar mythique. Les meilleurs chefs du monde servent Yquem dans leurs restaurants et créent parfois un plat spécifiquement pour lui, à la recherche d'un accord inégalable. Ces restaurants sont de véritables « phares », qui projettent les faisceaux lumineux d'Yquem partout dans le monde.

L'aura d'Yquem dépasse le monde de la cuisine, car bien qu'il ait été choyé par de grands hommes d'Etat, tel que Georges Washington, le premier président des Etats-Unis et qu'il ait été nommé « Premier Cru Classé Supérieur », à la suite d'une demande de classification par Napoléon III, Château d'Yquem inspire également les artistes. En effet, grande source d'inspiration, ce nectar a suscité nombres d'émotions auprès de divers musiciens, peintres, poètes et écrivains. Pour Frédéric Dard Yquem est « la lumière bue ».

Il est vrai qu'il peut s'accorder avec tous les plats, mais un Yquem n'a pas besoin d'être accompagné. Il incarne un monde à lui seul, à tel point que certains assurent qu'il vaut mieux le déguster en pleine conversation, autour d'un feu, au cœur de l'hiver, ou à l'ombre d'un grand arbre, admirant le soleil disparaître derrière l'horizon, lors d'une longue journée d'été.

Le millésime 2019 sera disponible à partir du 22 mars 2022.