LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 15 avril 2021 annonce la 1ère édition de l'Institut des Métiers d'Excellence au Japon

En avril 2021, LVMH dévoile la première édition de son programme de formation en Asie de l'Institut des Métiers d'Excellence en partenariat avec le Professional Institute of International Fashion and Mode Gakuen au Japon. Destiné aux femmes, ce programme de formation professionnelle souhaite les accompagner à réintégrer le monde du travail et à progresser dans leur carrière.

Créé en 2014 par LVMH à Paris, le l'Institut des Métiers d'Excellence a pour vocation d'assurer la transmission de ses savoir-faire dans les métiers de la création, de l'artisanat et de la vente auprès des jeunes générations et des personnes en reconversion. Depuis sa création, 28 programmes ont été mis en place en Europe et près de 1000 personnes y ont participé. Grâce à ce lancement, les Métiers d'Excellence s'installent en Asie pour la première fois. Le Japon a été choisi pour accueillir cette première édition asiatique de formation d'exception.

Le ME (Métiers d'Excellence) LVMH Japan Client Advisor Program - débutera le 15 avril et accueillera 12 participantes aux parcours différents, sans prérequis dans le secteur de la mode ou du luxe. La formation professionnelle développée par LVMH en partenariat avec le Professional Institute of International Fashion and Mode Gakuen, géré par la Japan Education Fondation, permettra d'acquérir des compétences en vente dans les domaines de la mode, des cosmétiques, de l'horlogerie et de la joaillerie. Pendant 1 an, les participantes bénéficieront d'une formation théorique et pratique. Des cours généraux sur la mode et la beauté ainsi que des conférences spécialisées par des leaders japonais et étrangers seront complétés par des formations en magasin aux techniques de vente et de service client par des mentors et des experts de LVMH.

Les participantes de cette première édition de l'Institut des Métiers d'Excellence au Japon seront exemptées des frais de scolarité et recevront une allocation pendant toute la durée de leur formation. Norbert Leuret, PDG de LVMH Japon, a déclaré : « Chez LVMH, nous avons toujours été, et sommes encore plus aujourd'hui, très attachés à ce que la carrière professionnelle des femmes soit une réalité, alliée à une vie personnelle équilibrée. A cet égard, faciliter le retour au travail des femmes après un congé de longue durée est une priorité. Par ailleurs, nous cherchons constamment à accueillir de nouveaux talents dans nos boutiques, et visons à partager la connaissance de notre industrie avec les personnes les plus motivées. Notre objectif est de continuer à contribuer à la société japonaise en général, et à encourager les activités des femmes à se développer, pour le bénéfice de tous. »

En effet, ce programme s'adresse en priorité aux femmes qui ont dû abandonner leur carrière pour diverses raisons personnelles et qui souhaiteraient acquérir rapidement de nouvelles aptitudes. Comme le souligne Stephane Voyer, Senior Vice President of Human Ressources, LVMH Japon, : « Au Japon, environ deux tiers des femmes actives quittent leur emploi lorsqu'elles fondent une famille et elles sont les toutes premières à être touchées par la crise économique et les restructurations. Bien que beaucoup d'entre elles espèrent retourner un jour sur le marché du travail, il leur est difficile de retrouver un environnement de travail à temps plein par la suite. C'est la raison pour laquelle LVMH lance son programme de conseiller de vente avec pour mission d'aider les femmes japonaises à réintégrer le marché du travail. »

A la fin de l'année, les 12 participantes se verront remettre un certificat et auront la possibilité de travailler comme conseillères de vente pour une des 12 Maisons partenaires du programme au Japon : Bvlgari, Celine, Christian Dior Couture, Fendi, Fred, Guerlain, Loewe, Loro Piana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Parfums Christian Dior et Tag Heuer.