LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 16 juin 2021 Retour sur les temps forts de la 1ère journée de Viva Technology pour

Viva Technology, le rendez-vous annuel mondial pour célébrer l'innovation, réunit startups et leaders pour une expérience phygitale du 16 au 19 juin 2021. Le salon « en physique » Porte de Versailles à Paris se double d'une version numérique avec une plateforme en ligne dédiée. LVMH y est présent avec « La LVMH Gallery », un dispositif mixte avec un Lab éco_conçuet un e-Lab accessible pendant la durée de l'événement. Pour la 1ère journée de VivaTech, LVMH revient sur les temps forts qui ont rythmé ce rendez-vous incontournable pour créer l'expérience client de demain.

L'innovation et l'esprit d'entreprendre sont au cœur de l'ADN de LVMH. Sous le thème « Where Tech meets Luxury », le Groupe met en lumière à l'occasion de cette nouvelle édition de VivaTech une sélection d'innovations en matière d'expérience client développées par une quinzaine de ses Maisons, mais donne aussi la part belle aux solutions des 28 startups finalistes du LVMH Innovation Award. Au fil de cette première journée, de nombreux porte-paroles, leaders ou experts du Groupe, sont intervenus à la fois sur le lab et le e-lab pour présenter des innovations visant à révolutionner l'expérience client de demain. Elles couvrent des secteurs d'activité multiples, reflet de la richesse de l'écosystème du Groupe, et créent des passerelles entre des domaines aussi variés que l'intelligence artificielle, le développement durable, la transformation digitale ou encore la diversité et l'inclusion. Comme le rappelle Toni Belloni, Directeur général délégué de LVMH : « L'innovation est une valeur fondatrice et fédératrice pour LVMH. Chaque jour, à tous les niveaux du Groupe, dans tous les départements, nous travaillons sans relâche pour accroître l'attrait à long terme de nos Maisons. Et l'innovation est la clé pour faire progresser cette désirabilité. »

L'innovation comme accélérateur de la transformation digitale

La pandémie a fortement impacté nos modes de pensée et nos habitudes de consommation. Franck Le Moal, CIO chez LVMH, et Michael David, Chief Omnichannel Officer chez LVMH, ont échangé sur la manière dont la Covid-19 a été un accélérateur de la digitalisation de l'ensemble des Maisons du Groupe. Si les ventes en ligne ont augmenté pendant la pandémie, la digitalisation a surtout permis de garder un lien fort avec les clients, « ce qui n'a pas de prix » comme l'a souligné Michael David : « La Covid-19 a été le plus efficace Chief Transformation Officer ! Pendant les périodes de confinement, les clients utilisaient toute sorte de devices et de plateformes - smartphone, ordinateur, Whatsapp, WeChat, etc. Nous avons dû nous y adapter, et nous l'avons fait. Le Groupe et les Maisons ont uni leurs forces et ont travaillé main dans la main plus que jamais. » Parmi les transformations numériques, Franck Le Moal a insisté sur la révolution de l'expérience client du point de vue des conseillers de vente qui ont du réinventer leur métier et ont mis l'accent sur la personnalisation. La maison Celine a notamment mis au point l'application « Seamless » comme l'a évoquée Antoine Auvinet, Vice President Omnichannel chez Celine, pour permettre à tous les conseillers de vente de faciliter les relations avec leurs clients et leur offrir le meilleur parcours d'achat possible basé sur leur historique d'achat et leurs goûts.

Showrooms numériques, sessions d'achats via des live vidéos, présentation de produits à 360°…autant d'exemples de la capacité de réactivité et d'adaptation du Groupe à mettre la technologie au service de l'excellence. Francesco Mannioli, IS&T Infrastructure & Services Operations Manager et CTO, et Silvia Schippa, Omnichannel Operations Specialist chez Fendi ont ainsi présenté « The Virtual Room », un espace de vente en ligne qui grâce à la technologie de pointe permet de garder un cérémonial de vente avec une forte expérience émotionnelle.

Cette première journée a également été l'occasion pour Toni Belloni, Group Managing Director du Groupe, d'annoncer en avant-première un partenariat stratégique et sans précédent avec Google, et plus spécifiquement avec Google Cloud Platform. L'objectif de cette collaboration vise à proposer une expérience client toujours plus personnalisée et à favoriser le développement des Maisons sur le long terme en alliant au savoir-faire exceptionnel de ses talents les bénéfices de l'intelligence artificielle et des technologies de machine learning. Tout ceci, dans le respect des contraintes les plus strictes en matière de sécurité et confidentialité des données.