LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 18 juin 2021 dévoile le palmarès du Innovation Award 2021 dans le cadre de Viva Technology

Pour la 5e édition du LVMH Innovation Award, les 28 startups finalistes ont présenté leur conception de l'expérience client de demain, devant les experts du secteur et le grand public dans le cadre de Viva Technology. six startups ont été récompensées dans les catégories suivantes : Data & Artificial Intelligence, Employee Experience, Media & Brand Awareness, Omnichannel & Retail Experience, Operations &Manufacturing Excellence, Sustainability. La startup Bambuser, spécialisée dans le Live Stream Shopping, a été désignée vainqueur sur décision de Bernard Arnault, Président-directeur général, de Toni Belloni, Directeur Général délégué de LVMH, et du comité de sélection du Groupe.

Depuis cinq ans, le LVMH Innovation Award attire plusieurs centaines de candidatures provenant du monde entier. Cette année plus de 850 dossiers de candidatures ont été étudiés. Pour son édition 2021, 28 startups, originaires de 12 pays différents, ont été sélectionnées comme finalistes en répondant à la problématique : « The Future of Customer Experience is here ». Pour la première fois de son histoire, six startups ont été récompensées.

C'est la startup Bambuser qui a remporté le LVMH Innovation Award 2021. Spécialisée dans le Live Stream Shopping, elle permet aux marques d'organiser des sessions de shopping en ligne en direct, avec des influenceurs ou des vendeurs. Ces émissions sont hébergées en natif sur les sites des marques, leur permettant de s'approprier le look and feel de l'expérience ainsi que de gérer des conversations, les données et le check-out. Parfums Christian Dior & Make Up For Ever font partie de ses clients.

Pendant six mois, la startup Bambuser aura la possibilité de bénéficier d'un accompagnement personnalisé au sein de l'accélérateur du Groupe LVMH « La Maison des Startups », basée à la Station F depuis 2018.