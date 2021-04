LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 21 avril 2021 et l'école Central Saint Martins annoncent le lancement de « Maison/0 for regenerative luxury », la nouvelle phase de leur partenariat pour répondre à l'urgence environnementale et mobiliser les jeunes talents

A l'occasion de la Journée de la Terre 2021, LVMH et la Central Saint Martins à Londres présentent « Maison/0 for regenerative luxury », la nouvelle phase de leur partenariat pour faire face aux défis environnementaux grâce à l'éducation créative. Fondée sur 5 piliers principaux et pour une durée de 5 ans, Maison/0 est le symbole de la relation solide entre LVMH, leader du Luxe et CSM, l'une des plus grandes écoles de mode du monde.

LVMH et la Central Saint Martins écrivent un nouveau chapitre de leur histoire avec « Maison/0 for regenerative luxury ». Cet incubateur promeut le design comme moyen privilégié pour catalyser l'innovation durable. Ce partenariat de 5 ans souhaite tirer parti du pouvoir de la créativité et de l'éducation pour créer un avenir meilleur, comme le rappelle Chantal Gaemperle, Directrice des Ressources Humaines et Synergies chez LVMH : « LVMH a construit sa position de leader sur la passion pour la créativité, une valeur que nous partageons avec CSM. (…) Cette nouvelle phase de notre partenariat renforce notre engagement continu à soutenir les étudiants, particulièrement dans le contexte actuel, et à transmettre nos connaissances et notre savoir-faire aux nouvelles générations. »

L'objectif de Maison/0 est d'encourager les pratiques régénératrices dans toutes les disciplines pour protéger la biodiversité et de soutenir les créateurs dans leur démarche environnementale. Une source d'inspiration comme le rappelle Antoine Arnault, LVMH Image et Environnement, « Chez LVMH, tous nos produits sont issus de l'environnement. C'est pourquoi il est crucial pour un Groupe comme le nôtre de poser les jalons d'une nouvelle forme de luxe régénérateur, d'une nouvelle alliance entre la créativité et la nature. C'est l'objectif de la stratégie environnementale de LVMH (LIFE 360). Nos Maisons - tout comme les étudiants de Central Saint Martins - ne voient pas le respect de l'environnement comme une contrainte mais, au contraire, comme un levier de créativité. »

Pour accomplir ce projet ambitieux, le partenariat repose sur 5 piliers :

Le premier pilier concerne une bourse d'études LVMH à destination d'artistes, designers et artisans engagés en faveur de la protection de l'environnement. Depuis 2012, LVMH a soutenu 40 étudiants en Bachelor et Master et a favorisé le recrutement de certains diplômés au sein des Maisons du Groupe.

Le deuxième pilier soutient la R&D concernant les sujets de biodiversité, circularité et transparence, en ligne avec LIFE 360, la nouvelle stratégie environnementale de LVMH. Maison/0 devient un véritable laboratoire d'idées pour l'ensemble des étudiants à la recherche de solutions en matière de procédés et matériaux innovants.

Le troisième pilier du programme est l'ouverture de nouveaux parcours académiques au double enjeu d'éduquer la prochaine génération et de mettre en place des plans d'actions. Dans ce cadre, le Master « Regenerative Design » sera créé en 2022 par Carole Collet. La professeure, également Directrice de Maison/0, place le développement durable au cœur du parcours éducatif de la Central Saint Martins depuis 4 ans et a créé le premier Master en Biodesign au monde en 2019.

Pour son quatrième pilier, Maison 0/ offre une collaboration créative entre étudiants, diplômés et LVMH via « The Challenge Fund ». L'occasion pour les élèves de la Central Saint Martins de faire preuve de créativité pour répondre aux futurs défis du luxe.

Enfin, les deux « Maison/0 Awards » composent le cinquième pilier. Le « Green Trail », créé en 2018, récompense les meilleurs projets étudiants en faveur de la biodiversité dans toutes les disciplines du design et les « This Earth Awards » dans toutes les disciplines artistiques, à partir de 2021.

Depuis 2017, LVMH et la Central Saint Martins développent une relation solide et une collaboration créative pour encourager les talents émergents. « Allier la puissance de nos deux mondes créatifs nous permettra de mieux faire face avec ce partenariat est exactement le genre de solution nécessaire pour répondre à la crise écologique. Alors que la science et la technologie fournissent audits, objectifs chiffrés et solutions techniques, nos industries créatives peuvent faire bouger les lignes, faire évoluer les mentalités pour un avenir plus respectueux de l'environnement. Comment le design peut-il contribuer à la protection de la biodiversité ? Comment pouvons-nous intégrer au process créatif les stratégies de neutralité carbone et préserver, par exemple, les puits de carbone de la planète ? Travailler avec LVMH, son équipe Environnement et ses Maisons au cours de ces quatre dernières années a été une expérience incroyablement riche pour la Central Saint Martins et pour toute une nouvelle génération d'étudiants qui ont pu bénéficier de ce partenariat inédit. Je suis impatiente de commencer, ensemble, ce nouveau chapitre ensemble », s'enthousiasme Carole Collet, Directrice Central Saint Martins - LVMH de la Maison/0 de la Central Saint Martins - LVMH.