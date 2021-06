LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · 4 juin 2021 s'associe à Canopy pour réaffirmer son engagement en faveur de la conservation des forêts

LVMH célèbre la Semaine verte européenne (EU Green Week) en annonçant un partenariat avec une association reconnue dans la protection de l'environnement : Canopy. Depuis 20 ans, Canopy mobilise les grandes marques pour progresser dans la conservation des forêts et transformer les chaînes d'approvisionnement.

Chaque année, ce sont plus de 3,2 milliards d'arbres qui sont abattus dans le monde, souvent dans les forêts les plus anciennes, pour produire des emballages en papier ou pour fabriquer de la viscose et autres tissus cellulosiques pour l'habillement. Les initiatives Pack4Good (emballage) et CanopyStyle (mode) de Canopy permettent de travailler en partenariat avec les marques afin de faire évoluer les chaînes d'approvisionnement, conserver les forêts et généraliser les solutions alternatives de nouvelle génération désormais plus accessibles. Les engagements Pack4Good et CanopyStyle de LVMH s'inscrivent dans cette tendance croissante, fixent des objectifs ambitieux, mettent l'accent sur l'innovation et s'appliquent à chacune de ses 75 Maisons emblématiques.

Les engagements de LVMH s'attachent à :

• Veiller à ce que ses filières d'approvisionnement en papier, en emballages papier et tissus n'incluent pas de fibre provenant de forêts anciennes et menacées d'extinction à l'horizon 2022 ;

• Réorienter ses filières d'approvisionnement afin de protéger les forêts tout comme l'habitat des espèces menacées dans le monde et promouvoir le consentement libre, préalable et éclairé des communautés ainsi que les droits et titres des communautés autochtones.

« Le programme « LVMH Initiatives For the Environment » (LIFE 360) reconnaît et célèbre l'importance des forêts anciennes et menacées pour la biodiversité dans le monde et notre capacité à lutter contre le changement climatique. Nous sommes heureux de participer à CanopyStyle et Pack4Good, une étape essentielle pour continuer à assurer la meilleure performance environnementale de nos produits et de nos chaînes d'approvisionnement. », a déclaré Hélène Valade, Directrice Développement Environnement, LVMH.

En plus de veiller à ce que ses chaînes d'approvisionnement en papier, emballage et tissu soient exemptes de fibres provenant des forêts les plus menacées de la planète, LVMH et ses Maisons vont également soutenir le développement de solutions de nouvelle génération. Ces alternatives fondées sur l'économie circulaire intègrent une conception intelligente et des innovations de rupture telles que l'utilisation de résidus agricoles, de textiles recyclés et de cellulose microbienne pour fabriquer du papier, des emballages et des textiles en remplacement des fibres provenant de forêts menacées.

« 4,8 milliards d'années d'évolution nous ont laissé un héritage naturel extraordinaire que personne ne peut se permettre de gaspiller. Nous sommes ravis que LVMH et toutes ses Maisons emblématiques travaillent maintenant avec Canopy en faveur de la conservation de ces forêts inestimables et du climat. », a déclaré Nicole Rycroft, directrice générale, Canopy.

Les engagements de LVMH soutiennent les efforts visant à protéger les écosystèmes forestiers irremplaçables et contribueront de manière significative à substituer aux chaînes d'approvisionnement non durables le développement de chaînes de valeur qui protègent le vivant.

La liste complète des engagements de LVMH est disponible ici.

Bref historique de l'excellence environnementale de LVMH :

LVMH et ses Maisons sont impliqués dans ce domaine depuis longtemps.

LVMH, partenaire essentiel du programme MAB (Man and the Biosphere) de l'UNESCO, a récemment annoncé le lancement d'un projet commun de lutte contre la déforestation en Amazonie, un phénomène qui constitue une menace majeure pour les écosystèmes précieux de la région. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme LIFE 360 du Groupe, à travers lequel il s'engage à participer à la réhabilitation de cinq millions d'hectares d'habitat pour la faune et la flore dans le monde et à limiter l'impact environnemental de ses activités.

Le Groupe a également annoncé le déploiement de programmes d'agriculture régénérative pour les matières premières agricoles stratégiques telles que le raisin, le coton, la laine ou le cuir d'ici à 2030, ainsi qu'une contribution à l'effort collectif de régénération des écosystèmes et de préservation des espèces animales ou végétales particulièrement menacées.

Plusieurs programmes ambitieux de préservation déjà initiés par les Maisons du Groupe y trouvent leur place :

• Le programme « Guerlain for Bees Conservation » qui inclut l'initiative « Women for Bees », également lancée en partenariat avec l'UNESCO MAB, pour protéger une espèce essentielle à la sauvegarde de la biodiversité sur Terre ;

• Le programme « Living Soils » de Moët Hennessy pour la régénération des sols ;

• L'engagement de Hennessy à aider les populations locales à participer à la reforestation ;

• Les projets pilotes d'agriculture régénératrice lancés avec le soutien de Stella McCartney.

Bref historique des initiatives révolutionnaires de Canopy :

Canopy a lancé l'initiative Pack4Good en octobre 2019. Elle mobilise aujourd'hui 232 marques partenaires, ce qui représente un chiffre d'affaires total de plus de 132 milliards de dollars. Parmi les partenaires de Pack4Good, on compte des marques de mode, de soins, des imprimeurs, des sociétés des télécom, des fournisseurs de solutions de nouvelle génération et chaque jour de nouveaux secteurs et entreprises qui manifestent leur intérêt.

L'initiative environnementale CanopyStyle de Canopy fait partie de celles les plus dynamiques dans le secteur de la mode. CanopyStyle compte maintenant plus de 482 marques partenaires, ce qui représente plus de 741 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Grâce aux marques associées à Canopy, cette initiative ouvre la voie à une révolution dans les chaînes d'approvisionnement du secteur de la mode, en catalysant des solutions de nouvelle génération mais aussi en faisant la promotion de la conservation des forêts et de l'action contre le changement climatique pour un monde meilleur.

Canopy

Canopy est une organisation environnementale à but non lucratif axée sur les solutions qui œuvrent à la protection des forêts, des espèces et du climat. Nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour guider les entreprises vers des pratiques meilleures et plus durables. www.canopyplanet.org