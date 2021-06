LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Autres activités · 9 juin 2021 Surprises, plein air et nouveautés, mercredi 9 juin le Jardin d'Acclimatation de Paris rouvre ses portes !

Une vie en plein air et en toute liberté, à s'amuser, à se promener, à respirer, c'est le cadeau - précieux - que le Jardin d'Acclimatation de Paris, ouvrant grandes ses portes, après sept mois de fermeture, veut offrir non seulement à ses fidèles et aux Parisiens, mais aussi aux amoureux de la nature et à tous ceux qui ne le connaîtraient pas encore, mercredi 9 juin à 10 heures …

Seul parc d'attractions « intra-muros» de la capitale, le Jardin d'Acclimatation était fermé depuis le 28 octobre 2020. Pendant ces (trop) longs mois, les équipes du parc, animaliers, mécaniciens, jardiniers, peintres, ont travaillé chaque jour afin que manèges, restaurants et prairies soient entretenus, maintenus, sécurisés, embellis. Un slogan, repris sur les réseaux sociaux, en gif, en jingle, en vidéos, les a motivés et réunis : « on vous aime, on vous attend ».

Avec la volonté d'être prêt à célébrer ses retrouvailles avec les Parisiens, les Franciliens, avec leurs invités venus de la France entière et, pourquoi pas, avec les premiers touristes revenant vers la capitale, le Jardin d'Acclimatation de Paris, le plus « naturellement parisien » des parcs d'attractions, a tout mis en œuvre pour satisfaire ses visiteurs, leur plaire, les apaiser et les émerveiller.

Parmi les féeries que rassemble ce jardin extraordinaire, on pourra redécouvrir les « historiques », Rivière Enchantée ou Chaises Volantes, les « incontournables », Speed-Rockets ou Machine à Vapeur, les « indémodables » Petit et Grand Carrousels, sans parler des Chevaux Galopants. On ne manquera pas le détour vers l'univers des animaux avec La Petite Ferme Normande, digne de Bolbec ou de Bernay, ni la Grande Volière de fer et d'acier au plus pur style Napoléon III. On retrouvera dans un castelet extérieur Guignol et tous ses amis, échappant aux gendarmes à grosses moustaches et, occupation salutaire, délivrant des princesses au milieu de 18 hectares de promenades, au pied de la Fondation Louis Vuitton.

Au cœur du Bois de Boulogne, 42 manèges et attractions, 450 animaux et oiseaux, restaurants, tables de pique-nique, pelouses, bois et prairies, en famille ou entre amis, feront profiter petits et grands d'inoubliables journées de bonheur et de liberté recouvrée. Dans le respect, bien sûr, de toutes les mesures sanitaires et tous les gestes-barrière, mais en plein air !

Pour rendre votre venue agréable et sereine, uniquement ponctuée d'aventures et de bons moments partagés, le Jardin d'Acclimatation de Paris propose à partir du 7 juin tickets, Pass et entrées sur la billetterie en ligne qui sera disponible sur son site internet : jardindacclimatation.fr

Cette réouverture attendue s'annonce riche de nouveautés et de surprises avec des animaux plus nombreux, un nouveau restaurant italien, Da Antonino, accompagné du kiosque gourmand qu'animera la Gelateria Grom, l'apparition du Click and Collect, un partenariat magique avec Snapchat pour décupler l' « Expérience visiteurs » puisque 12 attractions phares offriront également des animations en réalité augmentée, d'inoubliables promenades à poneys, des promotions attractives étudiées pour que les familles profitent pleinement de toutes les opportunités proposées par le Jardin d'Acclimatation.

Facile d'accès, en Bus ou en Métro, le Jardin d'Acclimatation et toute son équipe sont heureux et impatients d'accueillir enfants, parents, grands-parents, pour que tous retrouvent, dès le 9 juin, les « Jours Heureux » !

« Prenez l'air en liberté au Jardin d'Acclimatation !», c'est le message que déploiera dans les rues de la capitale, une grande campagne d'affichage dès le 10 juin avec un seul message : venez enfin respirer à pleins poumons la joie, les rires et le bonheur de s'amuser !