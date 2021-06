LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Fashion & Leather Goods · June 11, 2021 LV x NBA, la pré-collection Automne 2021 hommage à la pop culture, à la mode et au basket

Louis Vuitton et la National Basketball Association (NBA) poursuivent leur dialogue mêlant histoires, héritages et souvenirs à travers une pré-collection signée Virgil Abloh, Directeur Artistique Homme de la Maison, prévue pour l'automne 2021. Pour cette seconde collaboration entre les deux institutions, Louis Vuitton et la ligue professionnelle de basketball se sont inspirées des codes des années 90, âge d'or de cette discipline sportive.

Pour cette pré-collection, hommage transversal à la culture pop, à la mode et au basket, Virgil Abloh a souhaité mettre en avant des valeurs de fraternité et d'universalité. Le Directeur Artistique Homme de Louis Vuitton a convié le créateur américain Don Crawley pour quelques nouveautés, comme un blouson, un short et un Keepal imprimés ainsi que les emblématiques ballons et paniers de la collection.

Virgil Abloh a pensé cette nouvelle collection LVxNBA comme un vestiaire complet d'un joueur de basketball pour l'accompagner dans les moments clefs de sa vie professionnelle du voyage au match jusqu'à la conférence de presse. Pour le voyage, thème cher à la Maison Louis Vuitton, les tenues décontractées font des déplacements un exercice de style. Un ensemble blouson et pantalon matelassés sont ornés du motif floral Louis Vuitton, un sweat à capuche accompagné d'un short se parent du logo LV, tandis qu'une parka technique et un pantalon fonctionnel accompagnent les sportifs nomades. Imaginés pour les jours de match, les blousons, chemises et shorts mêlent les codes de Louis Vuitton et de la NBA avec des lettres graphiques multicolores dans des typographies empruntées aux équipes de la ligue. Le logo de la Maison est réinventé sous forme de blason d'université pour les shorts. Enfin, la célèbre conférence de presse inspire des pièces plus formelles, un costume et un manteau noir aux lignes carrées sont un clin d'œil aux années 1990, un bomber en cuir rappelle quant à lui les mythiques vestes de basketball.

Les sacs, déjà présents dans la première collection, portent l'insigne de la NBA mais sont réinventés dans des versions inédites. Ainsi, les pochettes sont en forme de ballon, les sacs de sport ont des détails en filets librement inspirés des paniers de basket. Une nouvelle ligne de sacs en cuir au grain spécialement conçu pour rappeler la texture de l'emblématique ballon orange se décline en versions vintage aux teintes naturelles et en modèles noirs décorés d'écussons. Le célèbre Keepall en monogramme embossé noir se décline avec des incrustations rouges ou des lanières en python.

Les souliers s'adaptent à l'avant match avec des sandales décorées de lettres et derbies avec monogramme. Les bottines célèbrent les codes vestimentaires du terrain de basket et les mules en fourrure symbolisent le repos d'après-match. Les bijoux, comme les colliers gourmette XXL, sont un écho à ceux portés par les joueurs de basket dans les années 1990. La chevalière gravée des logos LVxNBA rappelle les emblématiques bagues de championnat. Dans un esprit lifestyle, une couverture et un coussin en laine et cachemire monogrammés sont décorés d'une lettre brodée à la main.

L'ultime emblème de cette seconde union LVxNBA est le ballon de basket proposé grandeur nature taille 7 ou en objet collector de 12cm. Les ballons sont associés à des paniers de basket qui reprennent les codes de la malle Louis Vuitton. En édition limitée et créés dans le respect du savoir-faire authentique de la Maison, les ballons ont été produits par Wilson Sporting Goods Co, fournisseur officiel de la Ligue. Ils seront inaugurés durant la saison 2021-2022 à l'occasion du 75e anniversaire de la NBA. Chaque exemplaire possède le logo de Louis Vuitton et le sigle de la NBA ; les plus grands modèles sont ornés du monogramme Louis Vuitton débossé. Tous les ballons associent un revêtement composite de première qualité au cuir traditionnel employé pour la confection des bagages Vuitton. Le cuir utilisé dans le reste de la collection imite également le grain des ballons de basket classiques.

Pour retrouver toute la pré-collection : louisvuitton.com