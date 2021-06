LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Fashion & Leather Goods · June 14, 2021 Emilio Pucci dévoile une collection inédite conçue en collaboration avec Supreme

La Maison Emilio Pucci, en constante évolution, dialogue avec ses riches archives pour maintenir la vision intuitive et dynamique de son fondateur en phase avec le monde contemporain. Pour le printemps 2021, Emilio Pucci noue une collaboration avec la marque SUPREME et crée une toute nouvelle collection de 14 pièces reprenant ses imprimés fétiches : « Tulipani » (1965) et « Fantasia » (1970).

La collection comprend une veste de smoking en soie, des costumes sportifs en nylon résistant à l'eau, des chemises et T-shirts avec logos imprimés et brodés, un sweat-shirt à capuche et pantalon assorti, un maillot et un short de football, ainsi qu'une gamme d'accessoires pour compléter le look.

Né en 1914 dans l'une des plus anciennes et nobles familles florentines, Emilio Pucci démarre sa carrière de manière inattendue en 1947, lorsqu'il crée une tenue de ski épurée, photographiée sur les pistes de Suisse pour Harper's Bazaar.

En 1950, son succès le mène à inaugurer « La Canzone del Mare », une boutique à Capri consacrée aux vêtements de villégiature et il adopte ainsi l'idée américaine d'un nouveau sportswear de luxe, avec un sens unique de la couleur.

En continuelle ascension dans ce cercle vertueux, Emilio Pucci crée au cours de la décennie suivante, une marque mondiale réputée pour son approche joyeuse et contemporaine de la mode féminine. Expérimentant des formes fluides et des matières innovantes de haute qualité, le créateur conçoit des pièces aussi élégantes que confortables pour la jet-set internationale.

Ses imprimés tourbillonnants et kaléidoscopiques lui valent alors le titre de « Prince des Imprimés » et reflètent aujourd'hui son inégalable signature.

Avec ses pyjamas « Palazzo », ses chemises à foulard et ses robes infroissables, il embrasse la spontanéité et la liberté d'esprit de la femme moderne, en mouvement.

Son style « Made in Italy » avantgardiste et épuré s'est alors démarqué du « New Look » très structuré qui dominait la mode au beau milieu du siècle dernier.

Depuis 1947, Emilio Pucci crée un langage stylistique que les imprimés et les couleurs teintent d'une signature inimitable. Depuis, la Maison continue d'enrichir son récit en s'appuyant sur de nouvelles voix créatives pour réinterpréter son prestigieux héritage.

S'inspirant de la richesse de l'histoire, des cultures et des paysages naturels de la Méditerranée, ainsi que de sa propre exploration du monde, Emilio Pucci a créé un langage original, unique et audacieux qui continue de façonner sa marque éponyme.

Aujourd'hui, la Maison Emilio Pucci est en dialogue constant avec ses vastes et riches archives, faisant évoluer ainsi la vision intuitive et dynamique de son fondateur pour un monde toujours plus vibrant.