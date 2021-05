LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Fashion & Leather Goods · May 26, 2021 Louis Vuitton, créateur officiel de la malle Trophée du Formula 1 Grand Prix de MonacoTM

Louis Vuitton annonce son partenariat pluriannuel avec l'Automobile Club de Monaco (ACM) et présente une malle inédite pour accueillir le trophée de la 78e édition du Formula 1 Grand Prix de MonacoTM. Aux couleurs de la principauté, cet écrin sur-mesure célèbre autant le savoir-faire français d'exception que la passion pour un sport de légende. Fidèle à l'art du voyage et associée aux valeurs sportives, désormais 'La Victoire voyage en Louis Vuitton.'

Entre la Maison emblématique française et l'Automobile Club de Monaco, l'organisateur de la course la plus mythique de Formule 1, l'alliance est scellée par la Malle Trophée, symbolique de valeurs partagées : tradition, transmission et excellence. Au sein des ateliers historiques de Louis Vuitton à Asnières, cette malle unique est née dans un monogramme rouge sur fond noir comme le bitume, paré d'un « V » pour « Victoire » peint avec deux bandes rouge et blanche aux couleurs du drapeau de Monaco. La bande blanche évoque également le tracé urbain d'un des circuits les plus spectaculaires au monde, où les pilotes doivent rivaliser de puissance et de précision. Les rues étroites de la Principauté, ses nombreux changements de relief ou encore son tunnel sont légendaires pour tous les amateurs de vitesse. Dans l'écrin signé Louis Vuitton, le trophée est le design parfait en miniature de ce circuit de 3,337km aux célèbres 19 virages où dépasser est presque impossible.

Sous le Haut Patronage du Prince Albert II, le Formula 1 Grand Prix de MonacoTM est un des événements les plus suivis dans le monde, auréolé du glamour lié à la Riviera monégasque depuis sa création en 1929. « Fangio, Hill, Moss, Stewart, Senna, Prost, Schumacher ou plus récemment Alonso, Vettel, Rosberg, Ricciardo ou Hamilton, le Formula 1 Grand Prix de MonacoTM a célébré́ les plus grands champions. À près de 300 km/h entre les rails, c'est le Grand Prix de Formule 1TM que tous les pilotes veulent un jour gagner. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'y être associé et d'écrire ensemble de futures histoires. « La Victoire voyage en Louis Vuitton » - la malle Trophée sera le témoin des prochaines victoires et transportera la légende ! » déclare Michael Burke, Président Directeur Général de Louis Vuitton.

À propos de cette rencontre au sommet, Michael Burke ajoute : « Au-delà du partenariat d'envergure qu'il représente avec la marque phare du groupe LVMH, nous nous réjouissons de savoir que le trophée récompensant le vainqueur du Formula 1 Grand Prix de MonacoTM puisse désormais voyager en « première classe », en toute sécurité. Louis Vuitton et l'Automobile Club de Monaco sont à la fois précurseurs et maitres d'œuvres dans leurs domaines de compétences respectifs. La Marque Louis Vuitton est associée aux trophées les plus convoités du Monde. Et avec ce partenariat iconique, il permet à celui du Grand Prix de Monaco de bénéficier de cet héritage avec une élégance sans précédent dans le monde des Sports Mécaniques …»

Le vainqueur de cette 78e édition du Grand Prix de Monaco est le pilote néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Il était entouré sur le podium de l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et du Britannique Lando Norris (McLaren).