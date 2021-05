LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : · May 21, 2021 Moët Hennessy célèbre la Journée Internationale de la Biodiversité avec les MH Talks Series

Pour célébrer la Journée Internationale de la Biodiversité le 22 mai, Moët Hennessy dédie sa première série de tables rondes, les MH Talk Series, autour des enjeux environnementaux. Du 18 au 21 mai 2021, ces conférences entourées par des experts de la biodiversité mettront en valeur le programme Living Soils, Living Together de Moët Hennessy.

Les MH Talks Series permettent des échanges entre professionnels sur les valeurs, les missions et les enjeux contemporains de Moët Hennessy. Ces tables rondes ont lieu au 142 rue du Bac dans le 7e arrondissement à Paris, adresse de la division vins et spiritueux de LVMH, voisin de la Grande Épicerie et du Bon Marché. Dans ce cadre moderne et chaleureux se mêlent experts, intellectuels, journalistes, scientifiques ou encore dirigeants des Maisons pour ouvrir le champ des possibles. Avec une semaine consacrée à la biodiversité, les MH Talk Series réunissent des panels exceptionnels de femmes et d'hommes passionnés par la protection du vivant.

Le fil rouge de cette semaine spéciale biodiversité est inspiré de la philosophie de Moët Hennessy : Living Soils, Living Together (« Sols vivants, Vivre ensemble »). Régénérer les sols pour protéger l'équilibre des êtres vivants et assurer la qualité des matières premières essentielles aux créations des vins et spiritueux sont au cœur des préoccupations de Moët Hennessy. Au programme ? 3 conférences et 1 master class invitent à découvrir la biodiversité sous toutes ses formes et à réfléchir aux meilleures actions possibles.

La conférence du 18 mai intitulée « Les Microorganismes, acteurs de nos sols » réunit Gilles Bœuf, Spécialiste de la physiologie environnementale de la biodiversité, Marc-André Selosse, Microbiologiste spécialisé en botanique et mycologie et Frédéric Gallois, Directeur opérationnel des vignobles de Moët & Chandon et Ruinart.

Le 19 mai, la conférence « Des abeilles aux oiseaux, ces héros de nos écosystèmes » convie Thierry Dufresne, Directeur de l'observatoire français d'apidologie, Frédéric Mahler, Vice-président du centre ornithologique et délégué de la LPO Ile-de-France, Béatrice et Gilbert Cochet, Auteur(e)s de L'Europe réensauvagée. Vers un nouveau monde (Actes Sud), Jessica Julmy, Managing Director du Château Galoupet et Vincent Erret, Vigneron tractoriste de Veuve Clicquot.

Enfin, le 21 mai est consacré aux forêts, véritables réservoirs de vie. « Régénérer les forêts, restaurer les écosystèmes » est un thème inspirant et majeur pour Stéphane Hallaire, CEO de Reforest'action, Laurent Boillot, Président de Hennessy, Frédéric Dufour, Président de Ruinart et Hélène Valade, Directrice Développement Environnement LVMH. Le talk est animé par Sandrine Sommer, Chief Sustainability Officer Moët Hennessy.

Pour tout connaître des acteurs parfois invisibles de nos écosystèmes, les MH Talk Series lèvent le voile sur les secrets de l'équilibre fragile de notre biodiversité. Les 18, 19, 20 et 21 mai toutes les conférences sont diffusées en live streaming en français avec une traduction simultanée en anglais.