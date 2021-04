LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 16 avril 2021 Louis Vuitton renouvelle son soutien à la vie culturelle parisienne à travers librairie de Saint-Germain-des-Prés

Art de vivre, mode, photographie, beaux-arts, architecture ou design, le Vendredi 2 Avril, la prestigieuse Maison Louis Vuitton transforme son magasin de Saint-Germain-des-Prés en une librairie qui présentera l'ensemble des Editions Louis Vuitton ainsi qu'une sélection d'ouvrages choisis avec inspiration et partis pris.

Depuis 1854, la Maison reste fidèle à l'esprit de Louis Vuitton, son fondateur, et inventeur de 'l'Art du voyage'. Ses bagages, sacs et accessoires furent aussi novateurs que élégants et ingénieux. Aujourd'hui, les créations proposées sont uniques : elles allient innovation technique et exigence du style tout en ciblant la plus haute qualité.

Fidèle à son héritage, Louis Vuitton ouvre ses portes aux architectes, designers ou artistes et le livre a toujours bénéficié d'une place primordiale dans l'histoire de la Maison. D'ailleurs, en bibliophile éclairé, Gaston-Louis Vuitton, petit-fils du fondateur et grand amateur de livres d'art et de littérature, fondera trois sociétés de bibliophilie et correspondra avec les éditeurs, illustrateurs et écrivains de son temps. Pour ses clients écrivains et voyageurs, il concevra les malles bibliothèques et autres boîtes ingénieuses pour machines à écrire. En 1914, lors de l'inauguration de son magasin sur l'avenue des Champs-Elysées, il ouvrira un salon de lecture et de correspondance.

Installé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés depuis 1995, Louis Vuitton participe activement à la vie culturelle du quartier en organisant des dédicaces d'auteurs et en soutenant des prix littéraires tel que le Prix Françoise Sagan pour lequel la Maison a été partenaire. En 2012, pour mieux répondre aux attentes de la clientèle locale, Louis Vuitton agrandit son magasin historique et ouvre un cabinet d'écriture dans lequel a été notamment présenté le recueil La Malle, publié par Gallimard et signé de 11 écrivains français.

Désormais, confirmant son ancrage culturel sur la Rive Gauche, Louis Vuitton participe chaque année au parcours Saint-Germain et conçoit de beaux livres en lien avec ses créations et activités. Ces ouvrages sont publiés avec le soutien d'éditeurs internationaux : ils sont accompagnés d'éditions d'artistes signées, numérotées et réalisées en série limitée. Des artisans et imprimeurs réputés sont chargés de la production de ces éditions uniques. Depuis plus de vingt ans, Louis Vuitton publie ses propres éditions et propose aujourd'hui un catalogue de plus de 100 titres dont les collections City Guide, Travel Book et Fashion Eye, tournées vers le voyage et à travers lesquelles on découvre des guides de voyage, carnets de dessins ou encore albums photographiques.

Aujourd'hui, Louis Vuitton décline sa créativité dans de nouveaux domaines d'expression tels que le prêt-à-porter, les souliers, les accessoires, les montres, la joaillerie ou encore le parfum. Ces produits fabriqués avec grand soin attestent l'engagement de la Maison pour la haute qualité artisanale. Encore et toujours, l'audace dicte l'histoire de Louis Vuitton.