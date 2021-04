LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 23 avril 2021 La « parade » de Celine à Vaux le Vicomte, défilé Femme hiver

Après le show remarqué « Teen Knight Poem » consacré à l'Homme en février au Château de Chambord, Hedi Slimane, Directeur Artistique et de l'Image chez Celine, poursuit sa quête historique et poétique avec « Parade », défilé Femme Hiver 2021, à Vaux le Vicomte. Inspiré par les poètes Baudelaire, Rimbaud et Verlaine, Hedi Slimane se fait le porte-voix éclairé d'une jeunesse empreinte de mélancolie et de créativité.

Diffusé le 14 avril sur le site de Celine et sur le compte Instagram de la Maison, le dernier défilé d'Hedi Slimane emprunte son titre « Parade » au poème en prose du même nom de Rimbaud dans le recueil des Illuminations. « J'ai seul la clef de cette parade sauvage » conclut le poète dans une ultime pirouette. En hommage au poète et éternel adolescent, Hedi Slimane invite à la réflexion pour son dernier défilé : « faut-il braver l'interdit pour vivre sa jeunesse ? Parade utopique et rêverie mélancolique d'une jeunesse en suspens. » Dans le théâtre des jardins à la française, imaginés par André Le Nôtre au XVIIe siècle, à la perspective parfaite et à l'harmonie enchanteresse, la nouvelle collection Celine brille d'un éclat particulier.

Au berceau du style français qu'incarne Vaux le Vicomte, Hedi Slimane fait correspondre des silhouettes contemporaines au style moins sage qu'il n'y paraît. Élégance classique assumée par des blazers couture, des blouses lavallières et des jupes fleuries. Simplicité d'un jean bien coupé, d'un crop top asymétrique qui dévoile la peau, d'un col roulé XXL et d'un sweat gris comme le ciel. Les femmes Celine paradent dans le parc, prenant la nature comme ultime refuge de leurs sentiments adolescents. Les sequins brodés sur les robes rappellent les bassins brillants, tandis que l'or des boutons de veste d'officier ou les maillons des chaînes de sacs iconiques évoquent les fontaines dorées. Pour accompagner cette parade hivernale, l'accumulation de parkas, de doudounes camouflage, de vestes en jean ou en peau de mouton permet aux jambes de rester dénudées. Le féminin flirte avec le masculin, tant par les accessoires, des casquettes baseball aux souliers et boots que par les volumes oversize et les épaules larges.

Au son d'une musique originale commissionnée et co-produite par Hedi Slimane, la parade d'Hiver 2021 tient moins du défilé militaire que d'un show électro. « Je chasse le spleen, brillante comme un adolescent » chante Regina Demina pour la bande-son originale. La chanson « Un daydream » écrite et produite par l'artiste et Charles Caste, s'accompagne d'arrangements à la harpe par Léonie Favre-Tissot. Filmé dans la lumière de l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit, dans une atmosphère crépusculaire, le noir et blanc des statues alterne avec une palette de couleurs apaisantes. Une ambiance de songe qui rappelle « Mon rêve familier » de Verlaine : « son regard est pareil au regard des statues. » Ultime apparition pour clore la collection, presque échappée d'un conte, une jupe crinoline « couleur de soleil » entièrement brodée à la main réinterprète les crinolines XIXe. Comme un écho au poème « L'Ennemi » de Baudelaire, autre favori du spleen adolescent : « ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils », le feu d'artifice final au-dessus du château tient moins du paradis artificiel que d'une lueur d'espoir pour que la fête renaisse et, avec elle, la jeunesse.