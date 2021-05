LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Mode & Maroquinerie · 28 mai 2021 L'édition limitée Berluti x Bang & Olufsen, la révolution du design et du son

Berluti s'associe à la maison danoise Bang & Olufsen, spécialiste des technologies audio depuis 1925, pour une édition limitée d'articles qui révolutionnent l'expertise du son et le savoir-faire du cuir. Des pièces luxueuses qui mettent en valeur la signature avant-gardiste propre à Berluti en maroquinerie et à Bang & Olufsen dans l'innovation acoustique.

La collaboration entre Berluti et Bang & Olufsen célèbre les savoir-faire des deux Maisons de luxe ainsi que leur héritage. Pour Berluti, cette collaboration sonne comme une évidence : « la même passion pour l'excellence nous anime. Bang & Olufsen se caractérise par sa vision avant-gardiste, ses innovations technologiques et son design ; autant d'éléments qui font écho au savoir-faire unique de Berluti et qui enrichissent notre collection lifestyle. » Le cuir Venezia patiné à la main, emblématique de la Maison habille la technologie de Bang & Olufsen qui a établi sa renommée.

Six pièces uniques incarnent l'excellence du son et du design. Les amateurs d'innovations technologiques nomades et de beaux objets apprécieront l'enceinte Beosound A1 2nd Gen Édition Berluti grâce à son autonomie de 18h, à la qualité du son omnidirectionnel à 360° ainsi que son design minimaliste en version Grey Mist et son aspect poli miroir inspiré des finitions des accessoires de prêt-à-porter de Berluti. Grâce à son cordon de cuir d'un brun brillant, elle est facilement transportable. Les amoureux de l'écoute intimiste choisiront le casque sans fil Beoplay H95 Édition Berluti. Avec ses 36h d'autonomie il offre une qualité sonore exceptionnelle par sa technologie de réduction de bruit. Comme écrin à sa performance, la maroquinerie du casque réalisée dans la manufacture italienne de Berluti, est composée de cuir Venezia recouvert d'une patine TDM intenso et embossé du logo de la maison. Pour protéger cette enceinte et ce casque entre deux sessions acoustiques, une pochette sur-mesure confectionnée dans la toile Signature de Berluti ornée d'une étiquette en cuir Venezia sert d'écrin.

Berluti et Bang & Olufsen explorent les objets de décoration et leurs performances audio avec la Beosound Balance Édition Berluti. Sa silhouette cylindrique dissimule une interface tactile lumineuse. Ses 7 haut-parleurs équipés de la technologie de formation de faisceaux permettent de choisir entre un son profond, puissant et enveloppant, et une directivité acoustique précise pour une expérience immersive. Le cuir Venezia enveloppe le socle en bois de l'enceinte pour une touche raffinée assortie au tissu de mailles sombres et brunes. Enfin, deux pièces exceptionnelles pour la maison et réalisées sur commande complètent l'offre lifestyle : le téléviseur Beovision Harmony et l'enceinte Beolab 90Édition Berluti. Cette enceinte intelligente aux 8 200 watts permet l'expérience sonore la plus puissante jamais imaginée par Bang & Olufsen. Son socle en aluminium vêtu lui-aussi du cuir Venezia avec une patine TDM Intenso est parfaitement assorti au téléviseur équipé d'un écran LG OlED 4K, merveille d'art et de technologie. Eteint, ses panneaux se replient et dissimulent une partie de l'écran, créant ainsi un nouveau design sculptural. Allumé, les panneaux se déploient et permettent à l'écran de s'élever pour un confort visuel optimisé. Le cuir Venezia à la finesse incomparable, perforé et patiné, habille la façade des hauts-parleurs.

« Depuis près d'un siècle, la marque Bang & Olufsen repousse les limites des technologies audios pour offrir des innovations acoustiques avant-gardistes. À travers notre collaboration avec Berluti, nous révélons le meilleur du savoir-faire et de l'expertise du son et du design, tout en rendant hommage aux métiers d'art du cuir de la Maison Berluti. Ensemble, nous avons créé une collection tout simplement remarquable », résume Christoffer Poulsen, Senior Vice-President et Gestion des produits et des partenariats chez Bang & Olufsen.

Cette collaboration exceptionnelle est disponible dès le 28 mai 2021dans une sélection de boutiques et sur les e-shops de Berluti et Bang & Olufsen. Le téléviseur Beovision Harmony et l'enceinte Beolab 90 seront disponibles sur commande dès le 28 mai et exposés dans une sélection de boutiques Berluti et Bang & Olufsen.