LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Montres & Joaillerie · 24 mai 2021 Hublot célèbre le retour de l'UEFA Euro 2020TM avec sa montre connectée « Big Bang e UEFA Euro 2020TM » et un podcast

Hublot s'associe à l'UEFA Euro 2020TM, et présente la « Big Bang e UEFA EURO 2020TM », montre officielle du championnat européen de football. Ce modèle connecté en édition limitée symbolise l'attachement de la Maison horlogère aux valeurs sportives. Une série de podcasts donnant la parole à des athlètes de haut niveau ainsi qu'une surprise pour les 200 premiers acquéreurs de la nouvelle montre connectée complètent ce programme alliant sport et créativité.

Le tournoi européen UEFA Euro 2020TM aura finalement lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. Hublot partage la joie des joueurs et des fans d'assister à la compétition après un an d'attente à cause de la pandémie. À l'occasion de cet événement, Hublot dévoile sa montre connectée « Big Bang e UEFA Euro 2020TM », un véritable stade virtuel produit à 1000 exemplaires. Son esthétique reprend les codes du modèle iconique Big Bang avec des variations spéciales pour la compétition. Ainsi sont affichées sur la lunette les couleurs des 12 pays hôtes initialement prévus pour la compétition. Son boîtier de 42 mm de diamètre est en black magic, une céramique polie noire développée par les techniciens Hublot et sa glace saphir permet de manipuler l'écran touchscreen AMOLED à haute définition. Étanche jusqu'à 30 mètres, la « Big Bang e UEFA Euro 2020TM » possède un bracelet en caoutchouc disponible en plusieurs couleurs pour personnaliser la montre aux couleurs de son équipe préférée.

La « Big Bang e » représente la perfection d'une montre connectée grâce à son module électronique complexe développé en partenariat avec d'autres maisons du groupe LVMH. Le software WearOS by Google est perfectionné pour répondre aux exigences de Hublot, avec notamment une application spécialement dédiée au football. Outre le timing du match, la « Big Bang e UEFA Euro 2020TM » informe sur les moments forts : équipes, cartons, changements de joueurs, penaltys, buts. Depuis la plateforme Google Play Store, les heureux propriétaires de la « Big Bang e UEFA Euro 2020TM » pourront télécharger des cadrans personnalisés aux couleurs de la nation soutenue. Partenaire technologique de l'UEFA Euro 2020TM, Hublot équipera les arbitres d'un modèle « Big Bang e Referee » pour les assister dans la gestion du chronométrage. Cette version spéciale sera reliée à la Goal Line Technology ainsi qu'à l'utilisation du système de contrôle vidéo VAR. Le panneau du 4e arbitre, informant des changements de joueurs, affichera les couleurs de Hublot.

Pour être au plus près des émotions sportives, Hublot lance « The Hublot Fusion Podcast. » Les 12 épisodes de cette série, animés par la journaliste sportive Anne-Laure Bonnet, donneront la parole aux légendes du football, ambassadeurs et amis de Hublot comme les joueurs Kylian Mbappé et Pelé. Chaque épisode est axé autour d'une valeur associée à la victoire : la solidarité, l'union, l'amour, l'engagement, l'inclusion, l'égalité, l'amitié, la justice, le respect, le fair-play, la tolérance et le partage. Enfin, les 200 premiers acquéreurs de la « Big Bang e » rejoindront la communauté « Hublotista » en devenant propriétaires d'un NFT (non-fongible token), un extrait d'un des épisodes du podcast. Ces tokens, certifiés ERC 1155, seront échangeables sur les plateformes dédiées.

Richard Guadalupe, CEO de Hublot, résume : « L'attente aura été longue, mais la fête n'en sera que plus belle. Le lancement simultané de notre nouvelle montre Big Bang e UEFA Euro 2020TM et de notre nouvelle série The Hublot Fusion Podcast permettra de connecter toute la planète football en préambule au tant attendu tournoi UEFA EURO 2020TM. Une communion humaine autour des nobles valeurs du sport, permise grâce à la sophistication de notre technologie. »

Les 1000 exemplaires de la montre connectée Hublot Big Bang e UEFA Euro 2020TM sont disponibles en exclusivité en ligne et dans les boutiques Hublot.