LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 19 avril 2021 Fresh célèbre ses 30 ans en s'engageant en faveur d'un avenir toujours plus rayonnant

Prendre soin de notre planète comme nous le faisons pour notre peau. C'est le fondement de Forever Fresh : le nouveau programme durable de la marque, qui promeut une collaboration responsable avec les communautés des régions auprès desquelles elle s'approvisionne en ingrédients de base et qui aborde les questions de la lutte contre le changement climatique et l'innovation des emballages écologiques. Dans le cadre des engagements pris à l'occasion de son 30e anniversaire, Fresh a défini des objectifs et des plans d'action concrets dans chacun de ces domaines, qu'elle vise à atteindre d'ici son 40ème anniversaire, en 2031.

Fresh a l'honneur d'être la première Maison du groupe LVMH à avoir obtenu la certification par l'Union for Ethical Bio Trade (UEBT - Union pour le Commerce Bioéthique).

Grâce à ce partenariat officiel, Fresh souhaite avoir un impact positif sur les communautés locales afin d'améliorer ses processus pour un « approvisionnement respectueux ».

L'UEBT, à l'origine une initiative des Nations Unies, est une association à but non lucratif, reconnue à échelle mondiale pour sa norme qui définit des pratiques d'approvisionnement éthique en ingrédients issus de la biodiversité. Sa mission est d'aider la nature à se régénérer pour assurer un avenir meilleur à la planète et à ses habitants. D'ici 2021 et via l'UEBT, Fresh s'engage à réaliser des évaluations sur site sur les ingrédients de base afin d'identifier les possibilités d'améliorations ainsi qu'à conclure des partenariats permanents avec des associations soutenant les communautés qui approvisionnent la marque en ingrédients soin de base. D'ici 2025, une fois les évaluations de l'UEBT complétées, Fresh veillera à la bonne exécution des plans d'amélioration et visera à atteindre un objectif de dons de 1.000.000 $ pour des associations oeuvrant pour la valorisation des générations futures.

Fresh réalisera également une évaluation de l'empreinte carbone globale et fixera des objectifs de réduction d'ici 2021. Les boutiques Fresh du monde entier seront exclusivement alimentées en énergie renouvelable d'ici 2023 et les émissions carbones des boutiques et bureaux Fresh seront réduites de 50% d'ici 2025, dans le but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, en fixant des objectifs de réduction alignés sur l'accord de Paris.

Pour préserver les ressources de la planète et réduire son empreinte environnementale, Fresh vise à ce que d'ici 2025, 100% de ses emballages et coffrets cadeaux soient recyclables ou fabriqués à partir de matériaux recyclés et à ce que 100% des emballages en papier soient issus de forêts gérées de manière responsable. Fresh s'engage à concevoir de manière écologique toutes les innovations à venir. Pour réaliser cet objectif, la marque adopte la stratégie « Respecter, Réduire, Remplacer » consistant à utiliser des ressources post-consommation et à concevoir des emballages recyclables.

Depuis 1991, Lev Glazman et Alina Roytberg, fondateurs de Fresh, se sont toujours inspirés de produits naturels et des traditions culturelles du monde entier pour leurs précieuses créations. Aujourd'hui, Fresh est devenue une marque internationale appréciée pour ses soins sensoriels du visage et du corps ainsi que pour ses parfums à base d'ingrédients d'origine naturelle.

Soucieuse de prospérer en continuant à créer des produits toujours plus sûrs, efficaces et sensoriels, Freshprend 30 engagements axés sur la planète, les êtres humains et ses produits. Ces engagements reflètent la volonté permanente de la marque de prendre ses responsabilités et d'agir pour laisser aux générations futures un monde « Forever Fresh ».