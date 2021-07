LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Parfums & Cosmétiques · 5 juillet 2021 LE PRIX DIOR DE LA PHOTOGRAPHIE ET DES ARTS VISUELS POUR JEUNES TALENTS PRÉSENTE SA 4ème EDITION 2021

Depuis 2018, ce concours a l'ambition de nouer un dialogue avec les plus grandes Écoles de Photographie et d'Art Internationales afin de faire émerger les jeunes talents de demain. Pour sa 4ème édition 2021, la Maison ©DIOR présente cette initiative unique dans l'univers du luxe en partenariat avec LUMA ARLES et l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles (ENSP).

La nouvelle promotion d'étudiants venus d'Écoles d'Art du monde entier a été invitée à réfléchir autour du thème récurrent « FACE TO FACE ». Leurs créations riches et très diversifiées ont su séduire un jury très éclectique présidé cette année par le photographe norvégien TORBJØRN RØDLAND et comprenant les photographes PIXY LIAO, COCO CAPITÀN et TYLER MITCHELL, la Fondatrice et Présidente de LUMA ARLES - MAJA HOFFMAN, le Directeur de la Maison Européenne de la Photographie - SIMON BAKER ainsi que le Directeur de la Communication Internationale de CHRISTIAN DIOR PARFUMS - JÉRÔME PULIS.

Unanimement impressionné par les qualités techniques et les propositions détonantes de cette promotion, le Jury a distingué 12 Lauréats dont 1 Mention Spéciale après délibération :

Sophie ALLERDING, la jeune allemande étudiante à la Royal Academy of Art (PAYS-BAS) propose « GLOWING EYES ». A la fois introspectifs et référentiels, ses clichés sont empreints d'une étrangeté poétique saisissante.

Leila BARELA ROACH, jeune étudiante à la Kyoto University of The Arts (JAPON) a choisi de filmer le quotidien de KYOTO durant la pandémie par le biais d'un dialogue mené avec sa mère sur certains points d'histoire et propose « PARALLEL CONVERSATIONS ».

Zhuo CHEN, étudiant au Central Saint Martins College of Art and Design (UK) présente une série de clichés signifiants qui expriment ses doutes et ses désirs dans un univers de contemplation et de poésie.

Diplômée en 2020 de l'École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles, Clémence ELMAN propose « PASSE-MOI LE SEL, TU VEUX », un documentaire-fiction entre réel et imaginaire portant principalement sur la question de l'histoire familiale.

Kata GEIBL, étudiante à la Royal Academy of Arts (PAYS-BAS), nous présente un univers aussi attractif qu'équivoque, un monde que l'on est invité à s'approprier et à questionner, face-à-face, à travers des images poétiques et surprenantes.

Jessica GIANELLI, étudiante à Londres, nous invite à découvrir un voyage identitaire singulier à travers ses clichés qui composent la série « PAPIYON » et sa vidéo éponyme. Sa problématique, liée à l'héritage colonial afro-caribéen, décrit une femme métamorphosée, passée de chrysalide à papillon et qui se réapproprie les signes du passé.

La vidéo « ON-LINE » proposée par le jeune artiste Huang LEI du Shanghaï Institute of Visual Arts (CHINA), présente deux mondes aux frontières floues où cohabitent des images troublantes.

Winnie MO RIELLY, étudiante aux Beaux-Arts de Paris, propose une série de six images dans lesquelles des corps démultipliés se réinventent dans des trompe-l'œil.

Cédrine SCHEIDIG, jeune artiste française de l'Ecole Nationale Supérieure de la Photographie (Arles-France), propose une ode à la découverte de soi et à l'exploration de ce qui nourrit l'imaginaire et les rêves avec « IT IS A BLESSING TO BE THE COLOR OF EARTH ».

La série « RED AND BLACK » de Xia YE, étudiante au Shanghaï Institute of Visual Arts, met en contact des femmes qui ne se connaissent pas et qui sont toutes choisies pour leurs différences physiques.

Evgeniya ZHULANOVA de la Rodchenko School of Photography and Multimedia (RUSSIA), présente des photos qui débusquent l'invisible en créant un univers à la croisée de l'intime et de l'anonyme avec « I WAS HERE ».

La Mention Spéciale est attribuée à Sixtine DE THÉ. La jeune parisienne étudiante aux Beaux-Arts a choisi de s'approcher des visages avec « PELLICULES AVEUGLES ». Dans un jeu de Don/Contre-Don où « chaque image devient un lieu de passage, un relais aux limites sensorielles de l'autre. Malgré l'évidence de l'abîme, elle constitue le point de contact crucial de ce face-à-face entre voyants et non-voyants ».

Cette année, Christian Dior Parfums, l'ENSP et Luma Arles ont décerné le prestigieux « Prix Dior de la Photographie pour jeunes Talents » à Cédrine Scheidig. En tant que premier prix, elle bénéficiera d'une dotation de 10.000€ venant de la Maison DIOR ainsi que d'une commande créative.

Son nom a été révélé le 1er juillet, quelques jours avant l'ouverture de l'exposition qui présente les œuvres des 12 lauréats au sein des Forges au Parc des Ateliers de Luma Arles, du 4 juillet au 26 septembre 2021. L'exposition est également disponible en digital à ce lien : https://www.luma.org/dior/2021/.

Dans un contexte mondial toujours aussi bousculé, la promotion 2021 nous offre une échappée belle créative, où se mêlent les réflexions sur la notion d'identité et les visions esthétiques singulières d'une jeune génération porteuse de tous les espoirs.