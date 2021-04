LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : Perfumes & Cosmetics · April 30, 2021 WATERTONE ou la beauté durable selon MAKE UP FOR EVER

Avec son engagement pour une beauté durable qui ne fait aucun compromis avec la qualité et la performance de ses produits, MAKE UP FOR EVER présente WATERTONE, son nouveau fond de teint perfecteur de peau. Il est accompagné de la campagne BE FEARLESS, filmée et réalisée par la photographe Charlotte WALES, connue pour savoir capturer les émotions à travers les corps et les visages.

Co-créé avec les maquilleurs professionnels de la Maison, WATERTONE est un fond de teint adapté à tous les types de peaux avec sa gamme de 23 teintes destinée à toutes les carnations.

Conçue pour les adeptes du naturel, le fond de teint WATERTONE est sans ingrédient d'origine animale, parabens, silicones, PEG, EDTA, huile minérale ou phénoxyéthanol, et moins de 1% de parfum. Il se compose de 78% d'eau et 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Son flacon en verre 100% recyclable possède un bouchon amovible qui peut être utilisé comme une palette. Son emballage en carton provient de forêts gérées de façon durable.

Deux accessoires innovants ont également été conçus dans un objectif de développement durable. Ils ont été développés en collaboration avec les maquilleurs professionnels de MAKE UP FOR EVER afin d'optimiser les performances du fond de teint : L'EPONGE WATERTONE, sans latex, et vendue dans une boîte en plastique recyclable, est réalisée à partir de matières activées par l'eau qui lui permettent de se transformer en un outil souple qui lisse le fond de teint pour une couvrance idéale. Tandis que LE PINCEAU ARTISAN #116 se compose de fibres synthétiques et d'un manche en bois de hêtre.

La créativité de MAKE UP FOR EVER est au service de chacun pour en inspirer, libérer et magnifier la singularité.