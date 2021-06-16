LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : signe un partenariat avec Google pour l'IA et l'innovation basée sur le Cloud

16 juin (Reuters) - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
:
* LVMH ET GOOGLE CLOUD ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
POUR
L'IA ET L'INNOVATION BASÉE SUR LE CLOUD
* LE PARTENARIAT PERMETTRA AUX MAISONS DE LVMH DE CRÉER DE
NOUVELLES EXPÉRIENCES PERSONNALISÉES POUR LES CLIENTS AFIN DE
FAVORISER LA CROISSANCE À LONG TERME
* DANS LE CADRE DU PARTENARIAT, LVMH UTILISERA ÉGALEMENT
GOOGLE
CLOUD POUR MODERNISER DES COMPOSANTS DE SON INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE
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(Gdansk Newsroom)