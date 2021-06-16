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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton : signe un partenariat avec Google pour l'IA et l'innovation basée sur le Cloud

16/06/2021 | 06:00
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16 juin (Reuters) - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE :

* LVMH ET GOOGLE CLOUD ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR L'IA ET L'INNOVATION BASÉE SUR LE CLOUD

* LE PARTENARIAT PERMETTRA AUX MAISONS DE LVMH DE CRÉER DE NOUVELLES EXPÉRIENCES PERSONNALISÉES POUR LES CLIENTS AFIN DE FAVORISER LA CROISSANCE À LONG TERME

* DANS LE CADRE DU PARTENARIAT, LVMH UTILISERA ÉGALEMENT GOOGLE CLOUD POUR MODERNISER DES COMPOSANTS DE SON INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ALPHABET INC. -0.84%2428.39 Cours en différé.38.56%
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.77%677.8 Cours en temps réel.32.67%
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Données financières
CA 2021 59 423 M 72 040 M -
Résultat net 2021 8 766 M 10 627 M -
Dette nette 2021 19 804 M 24 008 M -
PER 2021 39,4x
Rendement 2021 1,10%
Capitalisation 342 Mrd 414 Mrd -
VE / CA 2021 6,08x
VE / CA 2022 5,44x
Nbr Employés 148 343
Flottant 52,2%
Graphique LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Durée : Période :
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE : Graphique analyse technique LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 29
Objectif de cours Moyen 647,60 €
Dernier Cours de Cloture 677,80 €
Ecart / Objectif Haut 10,7%
Ecart / Objectif Moyen -4,46%
Ecart / Objectif Bas -52,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Bernard Arnault Chairman & Chief Executive Officer
Antonio Federico Belloni Group Managing Director & Director
Jean-Jacques Guiony Chief Financial Officer
Charles de Croisset Independent Director
Diego della Valle Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE32.67%414 189
LULULEMON ATHLETICA INC.-3.69%43 943
V.F. CORPORATION-4.03%31 922
LI NING COMPANY LIMITED43.90%23 646
MONCLER S.P.A.13.92%18 569
LEVI STRAUSS & CO.32.72%10 714