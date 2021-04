LVMH, Prada et Richemont créent une blockchain pour mieux tracer les produits de luxe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes de luxe LVMH, Prada et Richemont ont annoncé mardi la création d'une plateforme d'authentification en ligne de leurs produits, basée sur la technologie des chaînes de blocs et baptisée l'Aura Blockchain Consortium.

Cette plateforme "permettra d'offrir aux consommateurs une transparence et une traçabilité accrues" et sera ouverte aux marques de luxe du monde entier, ont indiqué les trois entreprises dans un communiqué.

Elle doit notamment permettre à l'industrie du luxe de lutter contre la contrefaçon et de mieux contrôler le marché en plein essor de la revente en ligne d'articles haut de gamme.

"Ce système enregistrera les informations de manière sécurisée et non reproductible avant de générer un certificat unique pour son propriétaire, renforçant ainsi le désir de posséder des objets de grande valeur, réalisés grâce à un savoir-faire et des matériaux durables de qualité", ont précisé les groupes fondateurs.

Les marques Bulgari, Cartier, Hublot, Louis Vuitton et Prada sont déjà actives sur la plateforme. Des discussions avancées sont en cours, tant au sein des groupes fondateurs qu'avec des marques indépendantes, pour rejoindre prochainement le consortium, ont ajouté LVMH, Prada et Richemont.

