LVMH : chiffre d'affaires en hausse de 17% au 1er trimestre

LVMH publie un chiffre d'affaires de 21 035 millions d'euros au titre du 1er trimestre 2023, un chiffre en hausse organique de 17% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe estime qu'il s'agit 'd'un excellent début d'année dans un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain.'



En effet, toujours en données organiques, l'activité a progressé dans toutes les catégories, aussi bien Vins & Spiritueux (+3%) que Mode & Maroquinerie (+18%), Parfums & Cosmétiques (+10%), Montres & Joailleries (+11%) ou encore Distribution sélective (+28%).



'A la fois vigilant et confiant' le groupe indique qu'il maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité de ses produits, de leur désirabilité et de leur distribution.



LVMH compte ainsi 'renforcer encore en 2023 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité'.



