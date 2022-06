LVMH : contrat renouvelé avec la start-up Bambuser

Bambuser, une start-up suédoise spécialisée dans les expériences de shopping en ligne, a annoncé jeudi avoir renouvelé pour une durée de trois ans son contrat avec le géant français du luxe LVMH.



Dans un communiqué, l'entreprise basée à Stockholm précise que l'accord porte à la fois sur sa solution de vidéo-achat en direct 'One-To-One' et sa technologie de live vidéo shopping 'One-To-Many', qui pourront être utilisées par l'ensemble des maisons de LVMH.



Spécialisée dans le 'live stream shopping', Bambuser permet aux marques d'organiser des sessions de shopping en ligne en direct, avec des influenceurs ou des vendeurs.



Ces émissions sont hébergées en natif sur les sites des marques, leur permettant de gérer les conversations, les données et le passage en caisse.



Bambuser avait été déclarée startup lauréate du LVMH Innovation Award l'année dernière.



