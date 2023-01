LVMH : dans le vert avec des propos d'analyste

LVMH gagne près de 1% et surperforme ainsi légèrement le CAC40, aidé par des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre, 'top pick' pour 2023, et remonte son objectif de cours de 722 à 817 euros.



'Le cas d'investissement en relatif du leader du luxe nous apparaît renforcé à ce stade', estime l'analyste, qui met en avant le momentum de ses marques phares en soft luxury, la qualité du management et la perspective d'un retour du tourisme chinois.



