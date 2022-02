LVMH : deux nouveaux ateliers en France pour Louis Vuitton

Louis Vuitton a annoncé mardi l'ouverture de deux nouveaux ateliers de maroquinerie à Vendôme et Azé, dans le Loir-et-Cher, deux inaugurations destinées à renforcer l'ancrage local de la marque.



A Vendôme, l'abbaye classée qui accueille le nouvel atelier a fait l'objet d'une restauration de trois ans, dont deux ans de travaux, en collaboration avec les Bâtiments de France et la ville de Vendôme.



Une centaine de collaborateurs travaillent actuellement sur le site.



Le second atelier, baptisé Oratoire, est quant à lui le site le plus performant de la marque en termes d'efficacité énergétique, grâce une conception bioclimatique inédite et modulable.



Y travaillent aujourd'hui 150 personnes, avant un effectif qui devrait atteindre à terme 400 maroquiniers.



Ces deux sites ont été inaugurés dans la matinée en présence du ministre de l'économie Bruno Le Maire.



A ce jour, Louis Vuitton emploie pres 4800 personnes dans ses 18 ateliers en France et projette 1000 embauches supplémentaires dans l'Hexagone d'ici à la fin 2024.



Deux ouvertures d'ateliers de maroquinerie supplémentaires sont prévues d'ici à la fin de l'année, l'une dans la Drôme et l'autre dans le Maine-et-Loire.



