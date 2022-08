LVMH : injecte 65 millions d'euros pour couvrir les pertes du Parisien

LVMH a injecté 65 millions d'euros dans le groupe de presse Le Parisien, qu'il contrôle, afin d'éponger ses pertes, selon une annonce légale consultée par l'AFP, confirmant une information de La lettre A. L'associé unique du Parisien-Aujourd'hui en France, soit Ufipar, holding contrôlée par LVMH, « a décidé d'augmenter le capital social » du groupe de presse de près de 65 millions d'euros pour ensuite « le réduire, pour cause de pertes », du même montant.



Le géant du luxe avait déjà renfloué fin 2018 son groupe de presse à hauteur de 83 millions d'euros. Tandis que Les Echos ont atteint l'équilibre en 2021 pour la première fois depuis 2008, Le Parisien éprouve, lui, des difficultés à rattraper le retard accumulé en matière de conversion au numérique.



" Longtemps, (Le Parisien) n'a pas été en mesure de compenser la baisse du papier par le numérique ", demeurant " très exposé à l'effritement continu des ventes en kiosque ", déclarait en janvier Pierre Louette, PDG du groupe Les Echos-Le Parisien, dans les colonnes de son quotidien économique.



Toujours est-il que Le Parisien a " atteint un point d'inflexion " en 2021 avec douze mois consécutifs de diffusion à la hausse. De quoi espérer se "rapprocher de l'équilibre " et conquérir 200 000 abonnés numériques à horizon 2025. Un objectif établi dans le cadre d'un nouveau projet éditorial en 2020 assorti de la suppression des éditions départementales et d'un plan de départs volontaires.



Par ailleurs, pour minimiser son exposition à la crise de la presse papier, le groupe Les Echos-Le Parisien avait cédé en octobre 2021 les sociétés de distribution en portage Proximy et Média Presse au poids lourd de l'impression Riccobono. De telles transformations ont pesé sur les comptes du Parisien et peuvent traduire la recapitalisation décidée par LVMH, selon des experts du secteur.