LVMH : soutenu par Goldman Sachs

Goldman Sachs imprime sa marque sur le CAC 40 aujourd'hui. Après avoir dégradé Danone à Vendre, envoyant le groupe alimentaire à la place de lanterne rouge de l'indice parisien, le broker a confirmé sa recommandation d'Achat sur LVMH ainsi que son objectif de cours de 700 euros. Grâce à cette bonne nouvelle, le numéro un mondial du luxe parvient à se hisser dans le peloton de tête du CAC 40.



La banque new-yorkaise concentre sa recherche sur Louis Vuitton dans la mesure où il s'agit de la principale marque du groupe (57% de l'Ebit attendu en 2022) et qu'elle sous-tend la trajectoire de ses bénéfices.



Les gains de parts de marché de Louis Vuitton sont sans équivoque (LVMH a surperformé ses pairs d'environ 15% au cours des douze prochains mois) et le bureau d'études estime que les atouts d'une base de clients fidèles associée à une forte acquisition de clients (qui s'est accélérée pendant la pandémie) sont sous-estimés.



L'analyste prévoit désormais une croissance organique des ventes de Louis Vuitton de 35% pour 2021 (contre +34% auparavant), de 18% pour 2022 (contre +14%) et de 14% pour 2023 (contre +10%), avec une progression de la marge sur Ebit à 50% d'ici 2024.



Enfin, Goldman Sachs note que la valeur d'entreprise représente 21 fois l'Ebit prévu en 2022 (contre 22 fois pour le secteur) et l'action, 30 fois le bénéfice (contre 33 fois pour le secteur).



Le mois dernier, le groupe de Bernard Arnault a dévoilé un chiffre d'affaires du premier trimestre nettement supérieur aux attentes du marché grâce à l'envolée des ventes de ses marques phares Louis Vuitton et Dior en Chine et aux Etats-Unis.



La branche Mode & Maroquinerie, emmenée par Louis Vuitton, a connu une croissance organique de 52%, bien supérieure la prévision du consensus (+30%). Grâce à ce bond, la branche a fait mieux qu'effacer le repli de 2020 pour afficher une progression organique sur deux ans de 37%.