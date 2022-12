LVMH (-1,94 % à 718 euros)LVMH accuse la plus forte baisse du CAC à la mi-séance ce jeudi. Le titre subit des prises de bénéfices après avoir flambé de plus de 5% dans la journée d'hier: le groupe de luxe a bénéficié des annonces de l'exécutif chinois sur la vaccination et des espoirs d'assouplissement de la politique zéro-Covid dans l'Empire du Milieu.